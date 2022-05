Ninel Conde tendría nuevo novio; ¿quién es el empresario con el que sale aunque sigue casada con Larry Ramos?

Ninel Conde vuelve a estar en medio de la polémica, pues después de que discutiera con su expareja Giovanni Mediana, ahora se encuentra en el ojo público tras ser vista con un empresario, quien se dice es su nuevo novio, a pesar de seguir casada con Larry Ramos, quien está prófugo de la justicia.

La revista Tv Notas, capturó el momento en el que la cantante y actriz salió con un hombre de un restaurante y se dirigió a un hotel. A parecer, el sujeto sería un empresario, con el que la artista, de 45 años, estaría comenzando una relación, confirmó uno de sus amigos, el cual fue consultado por la publicación de espectáculos.

¿Quién es el nuevo novio de Ninel Conde?

La fuente aseguró que después de que su esposo Larry Ramos, se quitara el grillete y escapara de las autoridades norteamericanas, la también conocida como "El Bombón asesino" ha estado soltera, sin embargo, hasta ahora ha comenzado a salir con un millonario de nombre José Carlos Montibeller.

De acuerdo al informante, el sujeto es alguien muy importante, ya que tiene una empresa que comercializa productos para la nutrición, con la que la actriz de telenovelas quiere colaborar. Además, su papá es político, incluso quiso lanzarse como diputado federal por Irapuato.

Ninel Conde se casó con Larry Ramos en octubre del 2020

"Estuvieron en un hotel de los más lujosos, francés, de moda, con habitaciones con vista a la ciudad; una noche puede costar hasta nueve mil pesos”, dijo el supuesto amigo a la revista, quien captó a la cantante entrando a un exclusivo recinto de la capital.

“Feliz, está encantada; le fascinan los hombres millonarios que la consientan, y él le parece un excelente partido. (...) Apenas llevan dos salidas, se están conociendo; además no le gusta hablar de su vida amorosa, menos después de lo de Larry”, indicó la fuente al recordar su matrimonio fallido con el empresario, quien fue acusado de delitos por fraude que suman 22 millones de dólares.

En tanto, en los últimos días se ha dicho que Larry Ramos podría estar muerto, por lo que de acuerdo al amigo de la actriz, Ninel “ya no quiere hablar de él, ya lo enterró, no le importa si está vivo o muerto”. Además, aprovechó para recordar que la versión sobre el supuesto fallecimiento del empresario aún es un rumor y no está comprobado.

