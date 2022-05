Larry Ramos, expareja de Ninel Conde, estaría muerto, revela periodista argentino: "habría sido traicionado"

Fue el pasado 1 de septiembre cuando se dio a conocer que el empresario colombiano, Larry Ramos, y entonces pareja de la cantante mexicana Ninel Conde, se había fugado del arraigo domiciliario en el que se encontraba en Miami, luego de ser detenido por autoridades de Estados unidos debido a las múltiples demandas que enfrentaba.

A más de 8 meses que esto ocurriera un periodista argentino especializado en temas internacionales reveló esta semana que Ramos no solo se encontraría prófugo sino que además estaría muerto, luego que fuera traicionado durante su intento de fuga, relató a un canal de YouTube enfocado en temas de espectáculos.

De acuerdo con el testimonio del periodista Maximiliano Lumbia, la expareja de Ninel Conde estaría sin vida: “Me llega una información extraoficial, que el señor Larry Ramos no estaría más con vida. Que no solamente estaría prófugo, sino que no estaría en el plano terrenal”, declaró durante una entrevista retomada en el programa de YouTube del periodista Jorge Carbajal.

Larry Ramos habría sido traicionado

De acuerdo con el testimonio de Maximiliano Lumbia, una vez que Ramos se habría dado a la fuga, fue traicionado y esto le habría costado la vida: “Aparentemente se está manejando esa hipótesis, de que podría haber sido… traicionado en la huida y no estar más con vida”, señaló.

Larry Ramos permanece prófugo de la justicia desde septiembre pasado. FOTO: Especial

Según su versión, y aunque no ha sido confirmado, Lumbia refiere que la "gente de confianza" del empresario estaría detrás de su desaparición: “Aparentemente en la huída lo podrían haber llegado a traicionar gente de su confianza que le dijo ‘te voy a ayudar a escapar’ y esa misma gente que supuestamente lo iba a ayudar… lo podrían haber hecho desaparecer”, destacó Maximiliano.

Lumbia habría dado a conocer esta información para que en Estados Unidos y México se continúe investigando el paradero de Larry Ramos, y de esta manera conocer qué ocurrió realmente con él; si sigue escondido en algún ligar del mundo o se encuentra en condición de desaparecido.

Ramos mantenía un romance con la actriz y cantante mexicana Ninel Conde. FOTO: Especial

El periodista recordó que Ramos en su momento amenazó a muchas personas con "hundirlas" si pisaba cárcel: “Me parece que este discurso no le jugó a favor en el momento de la huida”, remató Maximiliano Lumbia.

