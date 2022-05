Video viral en TikTok revive atrevida confesión de Cristian Castro en la cama; esto dijo

Uno de los cantantes más polémicos de nuestro país es sin duda, Cristian Castro pues a pesar que tiene una de las voces más hermosas también tiene la facilidad de estar metido en el ojo del huracán.

Recientemente dio de qué hablar por su nuevo look el cual lo hacen ver muy peor muy diferente de como estamos acostumbrados a verlo, pero en redes sociales, en especial en Tiktok se ha viralizado unas declaraciones que Cristian Castro hizo en el programa Hoy sobre lo que le gustaba que le hicieran en la intimidas.

Fue en 2016 cuando estuvo de invitado en el Programa Hoy, ahí el hijo de Verónica Castro contestó una serie de preguntas “picantes” y lo hizo con toda la sinceridad que lo caracteriza.

Fue entonces que Martha Figueroa lo cuestionó sobre lo que una mujer debe hacer para conquistarlo, y aunque dudó un poco en revelar su secreto pues aseguró que era algo muy grosero.

Sin embargo, los conductores de la emisión matutina le dieron la confianza para que confesara ese “oscuro secreto”, pero nunca se imaginaron lo que el intérprete de “Azúl” iba a revelar.

“Ay Dios Santos, Cristos, la verdad no puedo decir algo tan grosero ¿verdad? (sí, sí puedes, tú dilo..) me gusta que me metan el dedito” dijo Cristian Castro