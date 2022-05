Kalimba reveló que "Tocando Fondo" le trae malos recuerdos en sus inicios como solista, ¿Por qué?

Sin duda alguna, una de las canciones que ha marcado la música balada en español es “Tocando Fondo” de Kalimba, el cual se convirtió en su primer sencillo como solista, es por eso que es un tema muy especial para él.

Aunque “Tocando Fondo” es una de las canciones favoritas de los seguidores de Kalimba, la realidad es que no lo es tanto para el propio ex integrante de OV7.

Y es que en entrevista exclusiva para El Heraldo de México, Kalimba reveló que “Tocando Fondo” aunque es una canción muy importante para él le trae malos recuerdos.

Kalimba recordó que no quería que “Tocando Fondo” se convirtiera en su primer sencillo como solista, pues no deseaba ser catalogado como baladista ya que él es más de funk.

“Cuando vino el primer disco y la disquera me dijo que íbamos a arrancar con baladas yo me quería morir. la canción me gusta mucho pero dijiste también que trae un mal recuerdo (Claro), el mal recuerdo es que discutí mucho y pelee mucho con la disquera por que yo no quería que me convirtieran en baladista”, dijo Kalimba para Conexión Heraldo