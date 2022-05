Tras someterse al bypass gástrico "Gomita" revela cuál es su dieta ahora: VIDEO

Debido a su participación en la nueva temporada de “Las Estrellas Bailan en Hoy”, Araceli Ordaz mejor conocida como “Gomita” al salir de las instalaciones de Televisa San Ángel reveló cómo ha vivido su regreso a la televisión, tras varios años de ausencia.

Además de lo feliz que se encuentra de regresar a la televisión, “Gomita” habló de su nueva forma de vida, luego que se sometiera a un Bypass gástrico, cirugía que reduce el tamaño del estómago, esto para evitar subir de peso y prevenir algunas enfermedades como diabetes e hipertensión.

En entrevista con Edén Dorantes, “Gomita” aseguró que desde que se sometió a dicha cirugía, se siente muy bien aunque ha tenido algunos problemas pero nada grave y es que la conductora reveló que ahora se le “atora la comida”.

Debido a esto, desde que se hizo el bypass gástrico, la artista circense asegura que debe llevar una dieta especial pues todo lo que come debe de ir acompañado con dos alimentos en especial.

“Todo lo que coma tiene que ser con aguacate para que resbale o un plátano, literal…(osea un pedazo de bistec con…) no, no la carne es muy seca para mí entonces se atora, estoy dejando algunas cosas de comer, peor me siento muy bien, muy agusto..” dijo en entrevista Araceli Ordaz