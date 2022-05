Durmió 15 días en la calle y renunció a sus hijos: Lupita D'Alessio y los obstáculos para continuar su carrera

En entrevista con Adal Ramones para Azteca UNO, Guadalupe Contreras Ramos, mejor conocida como Lupita D'Alessio habló sobre las dificultades a las que se ha enfrentado en su vida.

Lupita D'Alessio, una de las cantantes más relevantes en México de la década de 1980, recordó uno de los momentos más difíciles de su carrera cuando su expareja, Jorge Vargas le dijo "o tu música o tus hijos".

La "Leona Dormida" se cuestionó en ese momento el porqué su pareja no la apoyaba, y le respondió: "prefiero mi música y te dejo a los niños, yo sé que no tengo nada aquí, no me vas a dejar verlos ¡está perfecto! pero con la sangre no vas a poder, en algún momento, ellos me van a buscar y de eso yo me voy a encargar" recordó las palabras que le dijo al papá de sus hijos en ese entonces.

Luego de tomar esa fuerte decisión, se fue a bordo de su camioneta sin saber a dónde y sin pertenencias: "Recuerdo perfectamente bien esa imagen cuando dormí 15 días en la lateral del Periférico, en donde esta el Hospital Militar porque ahí había militares para que me cuidaran" reveló la cantante.

Y es que en ese entonces, no tenía a dónde ir, por lo que Eva Vargas, hermana de su expareja, la recibió en la casa que le dejó su padre junto a sus hijos.

Fue gracias a su manager que logró contactar a Eva: "Y me quedé ahí y le doy gracias a Dios por la vida de Evita, la amo con todo mi ser" puntualizó la cantante.

La muerte de su primer hijo

La cantante reveló que a el primer golpe fuerte que le dio la vida fue la muerte de su primer hijo a los 28 días de nacido cuando D'Alessio tenía apenas 18 años.

"Yo tenía mucho anhelo de tenerlo, precioso niño, se me fue a los 28 días de nacido" agregó Lupita no obstante, dio a conocer que lo llamó Jorge y cuando nació su segundo hijo decidió ponerle el mismo nombre.

SIGUE LEYENDO:

"Si no trabajas no comes": Lupita D'Alessio relata el estricto régimen de su padre

Raúl Velasco: Así fue el día que Lupita D’Alessio hizo llorar al polémico conductor

Lupita D’Alessio confiesa haberse drogado con uno de sus hijos