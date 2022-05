"Si no trabajas no comes": Lupita D'Alessio relata el estricto régimen de su padre

Lupita D'Alessio, es una de las cantantes más relevantes en México de la década de 1980, ya que fue en 1978 cuando triunfó en la VII edición del Gran Premio de la Canción Iberoamericana o también conocido como Festival de la OTI.

En entrevista con Adal Ramones para Azteca UNO, la cantante habló sobre los inicios de su carrera como cantante, donde se valió de no sólo de su talento frente al micrófono, sino de la disciplina con la que creció.

Al principio, Lupita bailó ballet clásico en San Diego y posteriormente fue becada en una academia de Nueva York, sin embargo, su papá no la dejó seguir ese sueño, ya que "no era una Pávlova", una referencia a la Primera Bailarina rusa Anna Pávlova, es decir, que no iba a ser la mejor en la danza, ya que ella estaba encaminada a ser cantante.

Fue así que su papá le dio la disciplina, quien además estuvo becado por la BBC y su mamá, becada por la Ópera Metropolitana de Nueva York, le enseñó la técnica como maestra de soprano.

Lupita D'Alesio habló sobre sus inicios. | FOTO: Especial

"Mi madre me enseñó la técnica y yo lloré muchísimo porque dije 'nomás no hago feliz a mi papá' entonces no era lo que él quería" aseguró la "Leona Dormida" sobre la petición que le hizo su padre al inicio de su carrea.

El acuerdo era que tenía que colaborar en el programa de variedades conducido por su padre, Poncho D’Alessio, en donde además participaban toda la familia.

"'El Show de Poncho D'Alessio' era toda la familia, así que si no cantábamos, no comíamos" reveló las exigencias de su padre cuando empezó a desenvolverse como cantante, otra de las frases que Lupita recordó fue: "si tú no trabajas en mi programa, no hay una sopa caliente en la mesa."

No obstante, las experiencias que vivió la "Leona Dormida" cuando apenas tenía 13 años, fueron parte de su formación como cantante, que gracias a su perseverancia y talento ha sido reconocida.

SIGUE LEYENDO:

Raúl Velasco: Así fue el día que Lupita D’Alessio hizo llorar al polémico conductor

El crudo relato de Jorge D'Alessio de adicción a las drogas y la sobredosis que casi le cuesta la vida

¿Quién escribió Detrás de mi ventana, la exitosa canción de Yuri que rechazó Lupita D'Alessio?