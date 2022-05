Andrea Legarreta regresa al cine, hará película con Salma Hayek; esto se sabe

No hay duda que Andrea Legarreta es considerada una de la conductoras más carismáticas y con gran trayectoria en la televisión mexicana, pero pocos conocen su faceta como actriz, otra de sus grandes pasiones, por lo que ahora muchos podrán verla actuar una vez que se dio a conocer su regreso al cine, de la mano de un proyecto de Salma Hayek.

Se trata de "Quiero tu vida", película producida por la famosa veracruzana y en la que veremos la participación de la esposa de Erik Rubín, así lo dio a conocer Shanik Berman esta mañana en el programa "Hoy", en donde además se informó que participarán otras celebridades como son Natalia Téllez y Erick Elías.

"Quiero tu vida" está siendo rodada por la plataforma de streaming denominada VIX y en ella veremos a Legarreta volver a la pantalla grande, noticia que desde su anuncio ha generado gran expectativa entre los millones de admiradores de la conductora, a quien los televidentes ven todos los días en el popular matutino de Televisa.

"Es un actuación especial": Andrea Legarreta

Una vez que Shanik Berman dio la noticia durante la transmisión del programa "Hoy", Andrea Legarreta se refirió al tema y aseguró que los espectadores disfrutarán mucho esta película: “Es una actuación especial, es que subí la foto con todos, con Nat, con Erick Elías, y fue un momento muy divertido, que no les voy a decir más”.

En esta producción también participará la influencer fitness Bárbara de Regil, con quien ha sido un gusto trabajar, declaró Legarreta: “Oye y Bárbara (es) encantadora, eh, bueno todos ellos”, aseguró. Hay que recordar que De Regil formará parte de la serie "Una próxima cita" y en puerta tiene nuevos proyectos con Televisa.

Recientemente declaró en una entrevista que se encuentra muy feliz de trabajar con la empresa: “Muy contenta de estar aquí en Televisa, la vibra se siente muy bonita, la gente te sonríe siempre que te ve, aunque traigan el tapabocas se les ve en los ojos”, aseguró.

Al ser cuestionada si planea incorporarse a algún programa, telenovela o serie próximamente, De Regil indicó que le encantaría: "Todavía no, termine mi contrato con la otra televisora, después me fui a otra en Estados Unidos, hice una película para Hollywood, ahorita regresé, justo me quedé en esta y todavía no he tenido la oportunidad, pero sí me encantaría”, declaró la influencer y actriz.

SIGUE LEYENDO:

"Que le vaya muy bien": Querido conductor de Hoy se DESPIDE del programa con triste mensaje | VIDEO

Andrea Legarreta: 5 FOTOS en jumpsuit con las que presume la mejor figura de Hoy

Salma Hayek y su esposo, entre las 25 personas más ricas de Reino Unido