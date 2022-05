¿Nuevo romance en LCDLF2? Captan a Niurka y a Salvador Zerboni muy acaramelados | VIDEO

Un nuevo romance podría estarse gestando en 'La Casa de los Famosos 2', y la pareja estaría compuesta de dos polémicos participantes: Niurka Marcos y Salvador Zerboni, quienes luego de vivir una fuerte discusión por un malentendido se mostraron muy cariñosos ante las cámaras del programa.

En un clip que ya circula en redes sociales se puede ver a Zerboni pidiéndole perdón a Niurka por haberle hablado mal y con groserías, lo cual fue seguido de una serie de arrumacos amistosos.

"Si te molesta no te vuelvo a hablar con groserías, pero eso no significa que eso piense de ti ¿ok? Si a veces amanecemos sensibles te entiendo perfecto, pero si te digo cara de mustia es porque hiciste cara de mustia no porque piense que eres una mustia, son cosas distintas", se escucha decir a Salvador mientras abraza a Niurka.