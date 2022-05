Silvia Pinal quiere irse a Europa de vacaciones; esto dijo tras cancelación de la obra "Caperucita"

Luego de la polémica originada por la cancelación de la obra "Caperucita ¡qué onda con tu abuelita!" en la cual se encontraba trabajando, la primera actriz Silvia Pinal rompió el silencio y brindó las primeras declaraciones a la prensa tras este hecho y habló acerca de su salud, de lo que significó para ella el regreso a los escenarios y de lo que le gustaría hacer más adelante.

Fue hace solo unos días cuando la obra de teatro en la que se encontraba trabajando, y que representó su regreso a los escenarios tras una larga ausencia que la distanciaron por motivos de salud, se canceló luego que se filtraran algunos audios del productor, Iván Cochegrus, en los cuales se refería tanto a algunos miembros de la familia Pinal como actores de la obra de la obra, motivo por el cual se decidieron a dejar a un lado el proyecto.

En este contexto, la propia Silvia Pinal fue entrevistada y habló sobre este tema y otros más, luego que su salud se tornara delicada y le impidiera dar una de las funciones de la obra, motivo por el cual tuvo que salir del teatro y trasladada en silla de ruedas a su casa, lo que volvió a generar preocupación entre sus fans y la prensa de espectáculos.

Silvia Pinal asegura sentirse fuerte y "muy bien"

Silvia Pinal aseguró que se sintió muy emocionada de regresar a los escenarios con la obra de teatro "Caperucita ¡qué onda con tu abuelita!" y también respondió a quienes aseguraban que debería permanecer ya descansando debido a lo delicado de su salud:

“Tenía yo muchos nervios, estaba yo muy nerviosa porque volteaba yo y veía a aquel mundo, era un mundo y yo sentía la responsabilidad que estaba ahí en mis manos y cuando terminó todo fueron abrazos y besos y un recontar éxito para mi (...) Me siento de otro lugar, me siento muy bien… muy bien, (fuerte) sí”, aseguró la actriz.

Doña Silvia Pinal descartó que se considere a sí misma una "Diva del Cine" y aseguró sentirse muy agradecida por trabajar como actriz, ya que esto le permite estar cerca del público y recibir su cariño: “Bueno, yo no lo veo así, yo me veo como soy, soy una actriz que trabaja como actriz y que lo más hermoso y lo más bello que tengo, es mi trabajo, es el cariño de mi público, que no me deja, que me abraza, que me rehace la vida”,declaró.

Finalmente habló acerca de los planes que tiene y las cosas que le gustaría hacer más adelante, entre éstos visitar Europa: “Me gusta (Acapulco) pero me gusta mucho más Europa, porque tiene un gusto… no sé, cómo son… una vida distinta, una vida gruesa, una vida que te llena de alegría las manos y todo de felicidad. Me siento muy agradecida con la vida con Dios y con mis amigos”, concluyó la actriz.

Por su parte su hija Alejandra Guzmán aseguró que ella ve muy feliz a su madre actuando en el escenario y que, contrario a las críticas que ha recibido por parte de terceros, va a seguirla apoyando en lo que desee: “Mi mamá es muy feliz en el escenario y yo creo que se merece todo lo que ella desee, su público la ama y yo la voy a apoyar siempre”.

