Alejandra Guzmán habla tras controversia con Silvia Pinal: "La voy a apoyar siempre"

La cantante Alejandra Guzmán arribó a la Ciudad de México luego de ofrecer una exitosa gira junto a Paulina Rubio en los Estados Unidos.

Ante los comentarios de los reporteros respecto a la denuncia pública que hizo ‘La Chica Dorada’ en contra de una persona de seguridad que presuntamente la tocó inapropiadamente en pleno concierto, La Guzmán contestó: “¿cómo?... ¿la toquetearon?... yo no vi nada, creo que no me tocó a mí”.

Posteriormente, la rockera se enfrentó a los cuestionamientos de la prensa con respecto a las últimas noticias que han surgido sobre su familia y su vida laboral, informó Agencia México.

Al escuchar las preguntas sobre lo que sucedió con su madre Silvia Pinal tras su polémico regreso al teatro y la pronta cancelación de la obra donde participaba, la intérprete solo dijo:

“Mi mamá es muy feliz en el escenario, y yo creo que se merece todo lo que ella desee, su público la ama y yo la voy a apoyar siempre”.

Sin declarar más sobre el tema, Alejandra también fue cuestionada sobre si laboró en Estados Unidos sin tener una visa de trabajo debido a que fue demandada por una expareja a quien presuntamente lesionó con un arma blanca, a lo que la artista únicamente respondió:

“La verdad es que voy a estar en la Arena Ciudad de México pronto, la verdad es que toda la gira ha sido increíble, ¿entonces qué te digo?, ¡estoy feliz!”.

Finalmente, la hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán se retiró del lugar sin querer hablar de las diferencias que mantiene con Frida Sofía y sin mencionar nada con respecto a los audios que se filtraron en los que presuntamente dice que le dejará su herencia a su sobrino Apolo y no a su única hija.

SIGUE LEYENDO

África Zavala deja poco a la imaginación en entallado vestido con atrevido escote