"Merece humillación global": Johnny Depp clama que no tendrá piedad con Amber Heard | VIDEO

Un nuevo capitulo en el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard acaba de soltarse en las redes sociales, pues durante la audiencia se leyó un texto del actor dirigido a Christian Carino, representante artístico y exprometido de Lady Gaga.

En la misiva, Depp se notaba notablemente molesto por la situiación que lo ha hecho atravesar su exesposa al exhibirlo a nivel mundial, por lo que dijo, ella estaba buscando una respuesta para quedar "humillada globalmente". Cuando se le dio lectura al documento, se pudo ver que la actriz deforma su rostro de tristeza.

En este caso, le aseguró que no la tocaría de ninguna manera y que hasta el karma haría su trabajo; sin embargo, aseguró que no se detendría ante nada y que no tendría piedad con ella por su manera de actuar.

Depp dice que acusaciones de agresión por parte de Heard son "una locura"

Johnny Depp declaró este miércoles en su juicio por difamación contra su exesposa Amber Heard que ha sido "inimaginable" y "brutal", escuchar sus acusaciones de violencia doméstica.

"Ningún ser humano es perfecto, claro que no, ninguno de nosotros, pero nunca cometí agresión sexual ni abuso físico en mi vida", dijo el actor de 58 años, en un juicio que se acerca a su fin tras seis semanas y que tiene lugar en Fairfax, cerca de la capital estadounidense.

En el estrado de los testigos, Depp fue preguntado por sus abogados sobre cómo había sido escuchar el testimonio de Heard.

"Es una locura escuchar las atroces acusaciones de violencia, de violencia sexual, que ella me atribuye", dijo la estrella de "Piratas del Caribe". "Todas estas historias extravagantes y escandalosas de que he cometido estas cosas", afirmó.

"Horrible, ridículo, humillante, absurdo, doloroso, salvaje, brutal de un modo inimaginable, cruel y todo falso", dijo al jurado. "Todo falso", remarcó.

El actor afirmó que a nadie "le gusta tener que exponerse así y decir la verdad", pero que necesitaba afrontar "lo que vengo cargando, sin quererlo, durante seis años".

Heard y Depp estuvieron casados de 2015 a 2017. En mayo de 2016 la actriz, de 36 años, obtuvo una orden de alejamiento contra su entonces marido, alegando violencia doméstica.

En noviembre de 2020, el actor, por su parte, presentó una demanda por difamación en Londres contra el tabloide británico The Sun por llamarlo "golpeador de esposas".

Depp, tres veces nominado al Oscar, perdió el caso y presentó una demanda contra Heard por un artículo de opinión de la actriz publicado en el Washington Post, en diciembre de 2018, en el que Heard se describía como una "figura pública que representa el abuso doméstico".

La actriz nacida en Texas no nombra a Depp en el texto pero él la demandó por insinuar que era un abusador y exige 50 millones de dólares en daños y perjuicios.

Heard, protagonista de "Aquaman", contrademandó, pidiendo 100 millones de dólares y alegando que sufrió "violencia física y abuso desenfrenado" a manos de él.

Con información de AFP

SIGUE LEYENDO:

Mariana García, presunta novia de Christian Nodal, eleva la temperatura en Instagram con mini vestido azul

Hijo de Chabelo reconoce que su padre está retirado por motivos de salud; esto fue lo que dijo | VIDEO

La Bebeshita se va de vacaciones a Quintana Roo y sorprende con su voz real | VIDEO