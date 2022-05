Mariazel enciende la red con ajustado jumpsuit deportivo y se corona como mamá sensual

Con un jumpsuit deportivo, Mariazel definió su silueta y demostró que a los 41 años, sigue luciendo una figura envidiable que la corona como una mamá sensual. La actriz y conductora publicó en sus redes sociales una foto con esta pieza para hacer ejercicio y encendió la red.

Además de su carrera en medios, la ex participante de "Me Caigo de Risa" es madre de una pequeña llamada Laia, fruto de su relación con Adrián Rubio. A pesar de que ya tiene una hija, la conductora ha demostrado que no ha perdido el estilo y que aún puede vestir prendas sensuales y provocativas, como son shorts y minifaldas, piezas con las que roba el aliento de sus seguidores y eleva la temperatura.

Mariazel se corona como la reina de los shorts Foto: IG @mariazelzel

Mariazel define su figura con un jumpsuit

La también estrella de TUDN compartió con sus más de 3.4 millones de seguidores en Instagram una imagen de lo que parece ser una sesión de fotos en las calles de la Ciudad de México, pues modeló sobre un puente peatonal. La actriz se lució con un entallado jumpsuit que tenía un cierre en la zona de escote, el cual abrió un poco para darle un toque sensual. Además, la pieza, que combinó con unas botas blancas, le permitió presumir su figura a más de 40 años de edad.

Con tan solo unos emojis de "diablito" Mariazel Olle Casals, nombre completo del talento de Televisa, compartió la imagen que hasta a punto de llegar a los más de 68 mil "likes" y cientos de comentarios, entre los que se alcanzan a leer: "Hermosa Mariazel", "Excelente foto", "Estás preciosa que linda eres hermosa" y "Te amo mucho", entre otros.

Mariazel modela su figura con un jumpsuit deportivo Foto: IG @mariazelzel

La actriz y conductora llegó de España a México y comenzó a trabajar en programas como "Está Cañón", con Yordi Rosado, y "¿A Quién le vas?", después se especializó en los deportes con emisiones como "Más Deporte", "Yarda" y actualmente en TUDN, no obstante, es recordada por su participación en "Me Caigo de Risa", de la cual tuvo que salirse tras varios años de ser una de las favoritas.

