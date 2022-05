Bella actriz que brilló junto a "Tin Tan" era ahijada de Gabriel García Márquez

Durante la Época de Oro del Cine Mexicano lograron destacar una gran cantidad de actrices extranjeras, la mayoría de ellas provenientes de Argentina o España, sin embargo, hubo una colombiana sumamente talentosa de quien casi no se habla, por lo que en esta ocasión recordaremos cómo fue el exitoso paso de Alicia Caro por la industria cinematográfica nacional donde brilló junto a “Tin Tan” y conoció al amor de su vida.

El nombre real de la actriz era Beatriz Segura Peñuela y aunque no se sabe cuál fue la fecha exacta de su nacimiento, la mayoría de sus documentos apuntan a que vino al mundo en algún momento de 1930 en Bogotá, Colombia. Beatriz estuvo vinculada desde siempre con el ámbito artístico pues su madre era la poetisa Laura Victoria, quien años más tarde es designada como canciller en la embajada colombiana en México por lo que fue así como llegaron al país.

Alicia Caro fue una de las actrices más bellas del cine mexicano. Foto: Especial

Cuando tenía alrededor de 17 años. Beatriz Segura estudiaba en una academia donde se impartían clases de baile y el director de cine Miguel Zacarías solicitó a las alumnas más destacadas para ofrecerles participar en una de sus películas como extras y fue así como conoció a la colombiana, una vez que descubrió sus habilidades artísticas, el propio director la hizo debutar con un pequeño papel en “Soledad” (1948) y al año siguiente, luego de haberla preparado artísticamente, le dio la oportunidad de hacer su primer papel protagonista en “La Vorágine”, donde toma el nombre artístico de Alicia Caro iniciando una carrera verdaderamente exitosa.

Tras su primera incursión en el cine, Alicia Caro se convirtió en muy poco tiempo en una de las actrices emergentes más prominentes del momento y en los años siguientes siguió participando en diferentes cintas donde tuvo la oportunidad de codearse con otras súper estrellas como Joaquín Pardavé, Sara García, Luis Aguilar, Abel Salazar, Fernando Soler y Marga López, entre otros, además, también participó en una película de Luis Buñuel.

Luis Aguilar fue uno de los principales galanes de Alicia Caro en el cine. Foto: Especial

Una de las películas más recordadas de Alicia Caro fue “El Ceniciento” (1952) donde compartió créditos con Germán Valdés “Tin Tan” y debido al éxito de al año siguiente grabaron la secuela “Chucho el remendado” (1953) donde se consolidó como una de las actrices más queridas y reconocidas de la época.

A mediados de la década de 1950, Alicia Caro se casó por primera vez con el escritor Fernando Arbeláez y su carrera como actriz perdió fuerza debido a que se fue a vivir a Suecia, sin embargo, el romance no prosperó y la colombiana decidió volver a México para retomar su carrera, no obstante, a su regreso la Época de Oro del Cine Mexicano había entrado en decadencia por lo que se vio obligada a participar en películas de otros géneros, no obstante, encontró la manera de seguir vigente durante varios años más.

Para 1965, Alicia Caro conoció en las grabaciones de una película al actor Jorge Martínez de Hoyos de quien cayó perdidamente enamorada y a los pocos meses de relación decidieron casarse, debido a que ambos tenían una buena amistad con Gabriel García Márquez, el célebre escritor fue el encargado de apadrinar a la pareja para que llegaran al altar y dicha situación resultó de muy buen augurio pues el matrimonio duró 32 años, hasta que el actor falleció a causa de cáncer de pulmón en 1997.

Alicia Caro y Jorge Martínez de Hoyos estuvieron casados por más de 30 años. Foto: Especial

Tras su matrimonio, Alicia Caro se volvió más selectiva en los proyectos que participaría dentro de la industria cinematográfica, sin embargo, en cada ocasión que volvió a la pantalla grande daba muestra de su depurada técnica histriónica, la cual seguía intacta. La última película en la que participó la actriz fue “El Tesoro de Clotilde” (1994) y hasta donde se sabe se retiró para disfrutar de su familia en su natal Colombia, actualmente debe tener alrededor de 92 años.

