¡Sumamente perturbadora! La película en HBO Max que te pondrá la piel de gallina; NO sugerida para cardiacos| Tráiler

Con la llegada del verano, cada vez es más frecuente que las personas (especialmente las que no salen a vacacionar) deciden quedarse en sus hogares para evitar salir a la calle y exponerse a las altas temperaturas, y en este sentido, muchos mexicanos disfrutan de ver alguna buena película o serie para pasar el rato.

En este sentido, se sabe que actualmente una de las plataformas favoritas de los usuarios es HBO Max, misma que recientemente se ha consolidado como una fábrica de éxitos y no deja de demostrarlo, pues éste sitio de series y películas continúa nutriendo su catálogo basándose en las demandas de los suscriptores.

Lo que ofrece HBO Max

Los títulos que ofrece la plataforma estadounidense, propiedad de Warner Bros, sin duda han cambiado la forma de consumir series y películas; el éxito ha sido tanto que incluso HBO Max ha logrado revivir producciones que pasaron desapercibidas luego de haber sido estrenadas en cine o en televisión.

Desde su llegada al mercado de streaming en 2020, HBO Max se consolidó como una fuerte competencia para otras plataformas que ya acaparaban este mercado, esto principalmente debido a que puso en su catálogo diversas series icónicas que son consideradas como clásicos tal es el caso de Friends, Sex and the City, The Office, entre otras.

Esta es una de las cintas más perturbadoras en HBO Max. Foto: Especial

Una cinta que no te debes perder

Debido a que constantemente HBO Max monitorea las preferencias y búsquedas de los suscriptores a su sitio, ahora dicha empresa ha adquirido los derechos de producciones perturbadoras para complacer a su público.

Es por eso que te recomendamos la cinta “Un cadáver para sobrevivir”, misma que es dirigida y escrita por Daniel Scheinert y Daniel Kwan, quienes dentro del cine son conocidos como los Daniels. En suma, esta película independiente cuenta con las actuaciones de Paul Dano (Okja), Daniel Radcliffe (Harry Potter) y Mary Elizabeth Winstead (Destino final 3).

“Un cadáver para sobrevivir” sigue la historia de Hank, un hombre atrapado en una isla, quien harto de la situación intenta suicidarse, sin embargo, cuando Hank está a punto de ejecutar su última voluntad, un singular cadáver aparece en la playa donde se encuentra.

De manera poco usual, este cadáver se convierte en la única razón que Hank tiene para escapar de la isla, además de que eventualmente Hank descubre que puede manipular el cadáver a su antojo, usándolo a su favor para las distintas situaciones que se presentan a lo largo de su aventura y conforme pasan los días, Hank y Manny forman una amistad entrañable, aunque esta podría deteriorarse con el paso de la descomposición del cadáver.

