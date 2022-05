La áspera película en Netflix que te hará ver la vida con otros ojos; basada en duros hechos REALES: Tráiler

Se acercan los días más calurosos del año y con ello el verano se hace cada vez más presente, es bajo este panorama que muchas personas prefieren quedarse en sus casas antes que exponerse a las altas temperaturas en la calle, por ello, es frecuente que en este periodo el consumo de contenido a través de plataformas de streaming aumente, y una de las más consultadas es Netflix.

Esta empresa, conocida por muchos como “la gigante de streaming” tiene sede en Los Gatos, California y fue creada en 1997, sin embargo, fue hasta 2007 que empezó a distribuir su servicio a través de computadoras personales en Estados Unidos.

Lo que encuentras en "la gigante de streaming"

Recordemos que la empresa con reconocido logotipo rojo comenzó su imperio ofreciendo un servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, pero ahora es una de las mejores productoras audiovisuales en cuanto creación y adquisición de productos referentes a series y películas para su difusión mundial.

Es importante destacar que a pesar de la diversidad de alternativas para consumir contenidos desde la comodidad de tu teléfono móvil, tablet, computadora o televisión, Netflix se ha mantenido a la vanguardia pues entre sus principales producciones originales se encuentran Orange is the new black, El juego del Calamar, Black Mirror y Stranger Things, consideradas éxitos rotundos.

La cruda y áspera película que no te debes perder en Netflix

El pasado 11 de enero de 2021 llegó a la plataforma una película que ha generado conmoción y ha atraído las miradas a nivel internacional, pues se trata de una producción documental que estremece al espectador al momento que la ve, por lo que es incluso considerada incomoda o áspera.

Se trata de “Crack: cocaína, corrupción y conspiración”, dirigida por Stanley Nelson, quien es creador de “The Black Panther: Vanguard of the Revolution”, su trama sigue la historia de la expansión en la comercialización y consumo del crack en la década de los 80 en Estados Unidos, y lo que ello supuso para la comunidad afroamericana.

Dicha producción narra la llegada de esta droga a Estados Unidos desde los años 70, y a través de cada escena narra el impacto que tuvo la bajada de su precio cocinada para venderla en base.

Dicha situación provocó que el crack pasará de ser una droga consumida por la élite estadounidense al resto de población de clase media-baja, generando así un mar de adictos en situación de calle, además de que muestra a través de testimonios reales cada una de las consecuencias que contrajo el boom de esta sustancia en aquellos años.

