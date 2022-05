La terrorífica película en HBO Max que te hará desconfiar hasta de tus pensamientos; NO apta para sensibles | Tráiler

Debido a la complicada situación que derivó de la crisis sanitaria, las personas recurrieron al consumo vía streaming de películas, sin embargo, las personas suelen sentir cada vez más extenuantes las búsquedas en los catálogos de entretenimiento, por lo que ahora los suscriptores de sitios como HBO Max personas se preguntan qué pueden ver.

A pesar de que en México una de las plataformas más utilizadas en los últimos años es Netflix, pues además fue la primera que comenzó a ofrecer contenido vía remota, lo cierto es que hay plataformas que han llegado para marcar tendencia, y una de ellas es HBO Max.

Lo que encontramos en HBO Max

HBO Max se consolidó como una fuerte competencia para otras empresas de entretenimiento que ya acaparaban este mercado, esto principalmente debido a que puso en su catálogo diversas series icónicas que son consideradas como clásicos tal es el caso de Friends, Sex and the City, The Office, entre otras.

Vale la pena recordar que desde su llegada al mercado de las series y películas, HBO Max se ha manifestado como un referente de la tendencia, por lo que se sabe que constantemente esta empresa monitorea las búsquedas y los intereses de sus suscriptores, por lo que se ha dado cuenta que uno de los géneros preferidos es el terror, por ello, a continuación te hacemos la recomendación de una película que te estremecerá.

La película en HBO Max que te hará temblar

Esta cinta ha llamado la atención de la crítica especializada debido a que se ha posicionado como una de las producciones más aterradoras disponibles en esta plataforma de logotipo blanco y morado.

Se trata de la película “La viuda”, misma que sigue la historia de Frances, una dulce e ingenua joven que, tras la muerte de su madre decide mudarse a Manhattan y buscar un nuevo inicio.

Sin embargo, un día su vida cambiará para siempre y sin avisar, esto luego de que ella encuentra en el metro un bolso extraviado, decide entregárselo a su legítima dueña, Greta, una pianista viuda con una desesperada necesidad de compañía.

Luego del presunto encuentro amistoso, rápidamente ambas se convierten en amigas, pero su amistad cambia cuando se descubren las siniestras intenciones de Greta. Esta cinta fue estrenada en 2018 y es dirigida por Neil Jordan, además de que cuenta con un tétrico guión que corre a cargo de Ray Wright.

