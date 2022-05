"Madre Narcisista": Frida Sofía revive polémica con Alejandra Guzmán con este post | FOTO

Frida Sofía nuevamente dejó claro que las cosas con Alejandra Guzmán, aún siguen siendo tensas, pues este viernes hizo una publicación en sus redes sociales que muchos tomaron como una indirecta para la rockera, ya que habló sobre las madres narcisistas.

Todo parece ser que la Dinastía Pinal seguirá en medio de la polémica, pues aunque ya dejaron claro que Silvia Pinal no volverá al teatro tras las críticas, ahora es Frida Sofía es quien los pone en el ojo del huracán con su más reciente publicación en sus historias de Instagram, en donde algunos fans aseguran que se volvió a lanzar contra su mamá, puesto que desde hace varios meses están distanciadas.

Frida Sofá manda indirecta a Alejandra Guzmán

En su plataforma de Meta, la hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma replicó un post en el que fue etiquetada de la cuenta @amor_y__familia en la que se dan detalles de "Madres narcisistas". Sus seguidores han indicado que esta publicación va dirigida hacia la cantante de 'Yo te esperaba' y 'Día de suerte', a quien ha acusado de ser una mamá ausente.

Frida Sofía habría mandado indirecta a Alejandra Guzmán Foto: Captura de pantalla

"Si, es un tabú hablar de esto, y más en la cultura latina, se considera son santas, no se trata de juzgar, no se trata de agredir, se trata de abrir los ojos y para las víctimas de este tipo de madres un poco de sabiduría para que sepan que no están locas, posiblemente sufren estrés postraumático por lo vivido!", se lee en la descripción de la publicación original.

En las imágenes se describen las actitudes de este tipo de progenitoras, por ejemplo, en la primera ilustración se explica que "muchas veces tienen actitudes negligentes y ejercen abuso físico o emocional a tal punto de que la hija en edades tempranas tienes (sic) ideas suicidas",

Asimismo, indica que "suelen crear conflictos entre los miembros de la familia, utilizando a los hijos para colocarlos uno en contra del otro y suelen percibir a sus hijas como amenaza y objeto de proyección idealizada de sí mismas". Finalmente, señala que las madres narcisistas acostumbran "instalar culpas e inseguridades en sus hijas a través del control y la vergüenza".

De acuerdo a diferentes medios, Frida Sofía y Alejandra Guzmán estaban distanciadas, sin embargo, las cosas empeoraron cuando la nieta de Silvia Pinal denunció a su abuelo Enrique Guzmán de haberla tocado cuando era niña. El conflicto ha ido en aumentando, al grado de que la llamada 'Reina de corazones' decidió desheredar a su única hija.

