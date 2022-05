Andrea Legarreta se roba las miradas en Las Estrellas Bailan en Hoy; se luce en elegante vestido negro

Los conductores y el foro entero del programa "Hoy" están de gala este lunes 2 de mayo, pues con motivo del estreno de la tercera temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, se lucieron como nunca con los looks más sorprendentes, aunque la que se robó todas las miradas fue Andrea Legarreta, quien modeló un lujoso y ajustado vestido negro con el que arrebató suspiros y ya conquistó las redes sociales, donde sus fans no dejan de recordar que luce "guapísima".

Aunque la también actriz aún no comparte su impactante look en sus redes oficiales, durante la transmisión del matutino de Televisa se lució como nunca para derrochar estilo con el look más sofisticado y elegante de todos los conductores, pues Andrea Legarreta apostó por un vestido largo y con escotes que la hicieron presumir la figura perfecta que tiene a sus 50 años. Por si fuera poco, afirmó seguir las grandes tendencias de moda del momento.

Con estilo y elegante; así apareció la conductora esta mañana

Además del programa, en redes sociales se compartieron las fotos en las que la esposa de Erik Rubín afirmó ser la famosa más guapa del momento y quien además no tiene miedo de presumir su cuerpo torneado de una forma coqueta, pero discreta con los escotes que ligeramente dejan ver sus atributos.

El vestido elegante con el que la conductora se robó todas las miradas es largo, pero con una abertura en la falda hasta por arriba de la rodilla que permite ver las piernas torneadas de Andrea Legarreta. Además, el diseño ajustado al cuerpo revela una mini cintura con la que se forma un cuerpo de reloj de arena con el que ya conquistó las redes sociales y que también opacó el estreno de Las Estrellas Bailan en Hoy.

Por otro lado, la prenda destaca por un escote tipo strapless, con el que dejó al descubierto sus hombros, pero el toque final de elegancia y sofisticación lo otorgan unas mangas con volumen ajustadas a medio brazo. No cabe duda que este look ya es uno de los más icónicos de Andrea Legarreta con el que no sólo presumió su belleza, sino también su estilo único.

Así acaparó toda la atención la conductora. (Foto: Twitter: @programa_hoy)

En todo momento Andrea Legarreta derrochó estilo. (Foto: Instagram: @programahoy)

