Chiquis Rivera le agradece a la “Diva de la banda” por dejarla fuera de su herencia

El pleito en la familia Rivera por malos manejos en la herencia de la “Diva de la banda” confirmó que la cantante dejó fuera a su hija Chiquis, quien ahora agradece la decisión de su madre y asegura haberla perdonado pues falleció antes de que pudieran solucionar los problemas entre ellas.

Janney Marín Rivera, conocida como Chiquis Rivera, se encuentra en México para promocionar su más reciente material musical “Abeja Reyna” y en entrevista con Ventaneando fue cuestionada sobre la herencia de su madre, todo ante los dimes y diretes entre su familia.

Lines Puente cuestionó a Chiquis Rivera sobre el mensaje que le daría a su mamá si pudiera hablar con ella sobre la herencia, en la que sólo incluyó a sus hijos Jenicka Lopez, Johnny Angel Lopez, Michael Marín y Jacqie Marín, ésta última fue nombrada recientemente directora de las empresas de la cantante.

Chiquis Rivera agradece a su madre, Jenni Rivera, por dejarla fuera de su herencia. Foto: Instagram @chiquis

“Le diría gracias, porque me ayudó eso a trabajar más, a apreciar el dinero porque no nacimos ricas (…) El valor del dinero me enseñó y eso se siente bonito. La herencia más grande que me dejó fueron mis hermanos. Yo ya le dije gracias, ella lo sabe. No me arrepiento de cómo pasaron las cosas”, dijo.

¿Por qué quedó fuera de la herencia?

Jenni Rivera murió en un accidente de avión en diciembre de 2012 en medio de una fuerte polémica por su divorcio con Esteban Loaiza, con quien se casó luego de dos años de noviazgo en una lujosa ceremonia con más de 800 invitados.

Sin embargo, tres meses antes del faltan accidente aéreo la cantante anunció en un comunicado su divorcio con el exbeisbolista. Aunque no reveló los motivos, los rumores de un amorío entre su hija y su esposo se hicieron cada vez más fuertes.

De acuerdo con lo señalado por Laura Lucio en su libro “Una vida loca: Anécdotas y conversaciones con mi amiga Jenni Rivera”, la cantante habría sospechado de Loaiza y esto la llevó a revisar las cámaras de seguridad encontrando que faltan imágenes de las últimas seis semanas.

Éstas revelarían encuentros íntimos entre su hija y Esteban Loaiza en el armario del deportista en su cuarto, aunque esto lo ha negado en más de una ocasión Chiquis y el exbeisbolista fue lo que logró molestar a Jenni Rivera y la llevó a sacar a su hija del testamento.

