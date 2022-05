5 preguntas que los fans de Belinda y Nodal se hacen tras el tuit viral

La mañana de este miércoles inició con un fuerte escándalo para el mundo del espectáculo ya que Christian Nodal lanzó un tuit que nuevamente desató la polémica sobre la relación que mantuvo con Belinda y si bien es cierto que dejó entrever algunas de las razones por las que su amor habría llegado a su fin, es imposible pasar por alto que ahora todos los fan tienen más preguntas que respuestas.

"Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida", fue parte del tuit con el que Nodal destacó que ya no hay buena relación ni con su ex prometida ni con su familia. Por supuesto, una declaración como esta rápidamente se volvió viral y aunque muchos usuarios han externado su apoyo al intérprete de regional mexicano, otros más lo han atacado por compartir una conversación privada con Belinda.

Y tras horas de debate, estas son las preguntas más frecuentes que ha dejado el mensaje del cantante de "De los besos que te di", así como algunas de sus posibles respuestas por lo que dejó ver con su explicación y con los mensajes que recibió de Belinda.

A los pocos minutos el tuit de Nodal se volvió viral y abrió el debate. (Foto: Captura)

¿Belinda Schüll Moreno se ha aprovechado de su hija?

Uno de los aspectos más relevantes del mensaje de Nodal es el que hace referencia a la mamá de su ex novia, Belinda Schüll Moreno, pues el cantante afirmó que lleva al menos "20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada", y aunque no detalló exactamente a lo que se refiere, levantó las alarmas porque el público conoce a la actriz y cantante desde que era sólo una niña y por décadas la han visto crecer en sus respectivos proyectos.

Además el "dejarla sin nada" también llama la atención al encajarlo con los mensajes que Belinda le escribió al cantante, pues le pide dinero para poderse arreglar los dientes. Asimismo, este pequeño detalle se relacionaría con el escándalo al que la actriz de "Bienvenidos a Edén" se habría visto involucrada por aparentemente deberle dinero al SAT, un detalle que desató la polémica a principios de año, pues presuntamente le habría pedido un préstamo millonario a Nodal cuando todavía eran prometidos.

Tras darse a conocer su deuda, Belinda fue objeto de memes. (Foto: Especial)

¿El noviazgo de Belinda con Nodal era por interés?

"Cuando me cansé de dar se acabó todo", también advirtió el famoso en su tuit viral. "No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mí", detalló, algo que revivió los rumores que siempre rodearon su noviazgo con Belinda.

Cabe recordar que en agosto de 2020, cuando anunciaron que habían iniciado una relación, el público comenzó a crear rumores sobre que el noviazgo sólo era una estrategia para levantar el rating de "La Voz", donde ambos eran coaches. Asimismo, otros afirmaron que sólo se trataba de un interés, principalmente económico, por parte de la ojiverde; esta última idea retomó mucha fuerza cuando se anunció el fin del compromiso.

Pues mientras estuvo en la relación con el intérprete, Belinda presumió los regalos y viajes más lujosos, incluyendo un exclusivo anillo de compromiso valuado en más de 61 millones de pesos mexicanos. Mientras que a inicios de año trascendió que la actriz también le habría pedido un préstamo de 4 millones de dólares a su ex prometido.

El anillo de compromiso de Belinda costó más de tres millones de dólares. (Foto: Especial)

¿Nodal también apoyaba económicamente a los papás de Belinda?

Otra de las sospechas de los fans es que el interés sobre la fortuna no sólo era por parte de Belinda, sino también de sus padres y la razón de esta idea es uno de los mensajes que Nodal recibió de la cantante. "Amor, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana?, ¿Aparte de lo de mis papás?", se lee en la conversación de WhatsApp.

Y es que para muchos fanáticos de la ex pareja no quedó claro si Christian Nodal también apoyaba a la familia de su novia, o si por el contrario, el mensaje de Belinda hablaba de algún depósito de sus familiares al cantante. Aunque por el momento no se puede afirmar o descartar esta pregunta, lo cierto es que también se recordaron algunos de los viejos tuits en los que el famoso se negó a dar detalles de la ruptura para no afectar la imagen de su ex.

Por otro lado, en una respuesta a sus seguidores, Nodal aclaró que no expuso la situación para afectar a nadie, sino para defenderse y en ese sentido destacó: "No se trata de dinero se trata de qué siguen y siguen tratando de afecta".

Belinda junto a sus papás y hermano. (Foto: Instagram @schull.belinda)

¿Los cantantes no terminaron a días del 14 de febrero?

La noticia de la ruptura se dio a un par de días de celebrar el 14 de febrero, Día de San Valentín, un hecho que tomó por sorpresa a todos los fans de "Nodeli" y como bien advirtió entonces Nodal, no fue el día exacto en el que el amor llegó a su fin. Según lo que revela la captura de pantalla de su chat con Belinda, los problemas iniciaron desde antes y es muy probable que el fin de la relación se diera el viernes 4 de febrero, después que la cantante le dijo: "Me has destruido la vida entera".

El amor entre los cantantes inició en "La Voz". (Foto: Archivo)

¿A qué se refiere Nodal con querer "limpiar" su nombre?

Tras compartir su tuit aclarando la situación, Nodal respondió a algunos de los fans que emitieron su opinión y destacó que "desafortunadamente se filtró información, se lavan las manos y me llevan entre las patas" y en ese sentido agregó que si bien es cierto que no expuso la conversación con Beli "para que se vayan de tras de nadie", especificó: "Quiero PAZ, limpiar mi nombre. Para eso tengo que pasar turbulencia".

Y es que desde que se anunció que "Nodeli" había llegado a su fin y cancelado el compromiso, la imagen de ambos se ha visto afectada por la crítica en redes sociales; aunque eso no ha frenado la carrera de ninguno, escándalos como una vida llena de excesos e infidelidades rodearon la vida del cantante. Mientras que en el caso de su ex prometida, señalamientos de casa fortunas e interesada comenzaron a viralizarse.

Sobre ello, el cantante de "Adiós amor", dijo que tiene que darle explicaciones a sus fans porque "quiero enfocar mi carrera en dar amor desde lo más profundo para el mundo. Y con esta gente necia jalándome no lo voy a lograr. Necesito sacar a esos fantasmas que atormentan".

