Paola Rojas da cátedra de estilo con elegante vestido negro | FOTO

Paola Rojas se ha convertido en una de las conductoras favoritas de la televisión ganando el corazón del público con su impactante talento, inteligencia y belleza, esto último le ganó una ola de halagos al presumir su figura con un elegante vestido negro.

La periodista ha dado muestra de profesionalismo y constancia en más de una ocasión, pues reveló que aún en momentos difíciles de su vida personal decidió sacar lo mejor de sí para cuidar a sus hijos y continuar con su exitosa carrera brillando como conductora y comunicadora.

Fue en uno de los momentos más difíciles de su vida personal que llegó hasta ella el proyecto de “Netas divinas”, donde fue bien recibida por el público que no ha dudado en abrazar su talento y belleza que resalta con impactantes looks que le dan el toque de elegancia que tanto la caracteriza.

Elegante vestido negro de Paola Rojas. Foto: Instagram @paolarojas

Tal y como sucedió con su última publicación en Instagram, pues posó con un delicado vestido negro con mangas largas y cuello alto que permite resaltar el elegante escote. El corte el triángulo de la parte baja del vestido da el toque de sensualidad perfecto para cualquier ocasión.

Paola Rojas rechazó a "Netas Divinas"

El programa "Netas Divinas" se ha convertido en un éxito y ha permitido impulsar la ya exitosa carrera de sus conductoras Natalia Téllez, Consuelo Duval, Daniela Magún y Paola Rojas, además de que recientemente se incluyó en la conducción a Galilea Montijo.

Aunque las conductoras han logrado una gran complicidad y amistad que es evidente tanto fuera como ante las cámaras, no todo comenzó de la misma manera y así lo confesó Paola Rojas al señalar que no deseaba ser parte de "Netas Divinas", aunque ahora agradece haber sido presionada.

“Me lo habían propuesto desde el principio y yo no quería, estaba en un momento feo de mi vida personal y no quería hablar de nada que tuviera que ver conmigo. Me insistieron hasta el infinito, me presionaron fuerte, pero lo agradezco”, dijo la periodista en entrevista con Karla Díaz para su canal de YouTube.

Añadió que ahora ve a sus compañeras como grandes amigas y las considera sus hermanas: “Creo que a veces las bendiciones vienen encubiertas con algunas máscaras (…) Hoy lo agradezco como no tienes idea, me fascina el programa, las amo, son mis hermanas, me rio, pero lloro, ha sido maravilloso”.

