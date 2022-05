Paola Rojas revela quién es su “Neta Divina” favorita y le rompe el corazón a Natalia Téllez

Paola Rojas se convirtió en tema de conversación en redes sociales durante las últimas horas debido que reveló quién es su compañera favorita de “Netas Divinas” y lo que más llamó la atención fue que su respuesta le rompió el corazón a Natalia Téllez quien no dudó en externar su decepción al escuchar las palabras de la reconocida periodista.

Este episodio entre Paola Rojas y sus compañeras de “Netas Divinas” ocurrió en el nuevo episodio de “Pinky Promise” con Karla Díaz, donde además de la periodista, también estuvieron como invitadas Daniela Magun y Natalia Téllez, quienes llevan compartiendo emisión por poco más de cuatro años.

Para empezar, las “Netas Divinas” recordaron que fue verdaderamente tortuoso cuando inició su participación en el programa pues “usurparon” el lugar de las conductoras anteriores por lo que confesaron que llegaron a recibir mensajes de odio que las llevaron a considerar el abandonar el programa.

En ese sentido, Paola Rojas recordó que esta difícil etapa no le tocó a ella pues entró al programa algunos meses después cuando ya comenzaban a sentir el cariño del público, además, refirió que en un principio no quería entrar al programa pues atravesaba por un complicado momento de su vida en el que no quería ni pretendía hablar sobre su privacidad, no obstante, agradeció la insistencia de los productores pues este programa cambio su vida por completo.

“Yo sí entré después, me buscaron al mismo tiempo que a todas, pero dije, ‘primero que ellas se echen el mal trago’, no es cierto, me lo había propuesto desde el principio, pero no quería, estaba en un momento feo de mi vida personal, lo último que quería era hablar la neta, nada de mi vida personal y familiar, me insistieron hasta el infinito, hubo mucha presión pero lo agradezco, las bendiciones vienen encubiertas con algunas máscaras y hoy lo agradezco, me fascina el programa, es terapéutico, las amo”, señaló la conductora mientras sostenía las manos de sus compañeras de emisión.

En otro momento del programa, se realizó una dinámica con preguntas incómodas y en el turno de Paola Rojas le tocó responder quién era su compañera favorita de “Netas Divinas” y como casi siempre lo hace sorprendió con una inteligente respuesta, la cual, no fue del agrado de Natalia Téllez, quien sin dudarlo quedó decepcionada al descubrir que no era la predilecta de la periodista.

“Nos llevamos muy bien todas, no es frase de mercadotecnia, de verdad nos llevamos muy bien todas, ella es como la hija adolescente (Natalia Téllez), Consuelo es la hija bebé, ella (Daniela Magun) es el papá y yo la mamá, en serio, ya lo hemos hablado, así son los roles y así están equilibradas las energías, no tengo consentida ni desconsentida”, señaló la periodista.

Cabe mencionar que este programa fue grabado antes de que Galilea Montijo se uniera como conductora “Netas Divinas”, por lo que en las siguientes semanas estarán atravesando por un nuevo proceso de adaptación.

