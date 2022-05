Paola Rojas le dedica tierno mensaje a Natalia Téllez y ella termina al borde del llanto | VIDEO

Tres de las 'Netas Divinas' llegaron a romper el silencio sobre muchos temas polémicos a 'Pinky Promise', pero durante el desarrollo del show las emociones se desbordaron y Paola Rojas provocó que a Natalia Téllez se le inundaran sus ojitos de lágrimas.

Durante dicha emisión, Daniela Magún observó con asombro cómo sus compañeras de programa compartían tantas conexiones que van más allá de lo laboral y que las han hecho construir una de las amistades más estables del medio.

De hecho, en diversas ocasiones Paola Rojas ha confesado que siente un cariño muy especial por Natalia Téllez, quien a su vez dijo sentirse más cerca de la periodista a raíz de que se convirtió en madre.

Pero al parecer, su amistad es más profunda de lo que imaginamos, pues durante el programa, Paola Rojas aprovechó para literalmente recordar a la madre de Natalia Téllez.

Esto en atención a que la conductora conoció a su madre desde antes de tener una amistad con Téllez, lo cual provoca que sienta un gran vínculo con quien fuera un personaje de 'Rebelde', telenovela producida por Pedro Damián en 2004.

El tema salió a colación luego de que una de las preguntas mandadas por los fans se enfocara en un consejo de vida que le darían a sus hijos, tras lo cual, Paola Rojas expresó que "la vía es el amor" y lo único por lo que deben preocuparse sus hijos es por ser felices.

Esto hizo que Natalia Téllez recordara cuando su mamá le dio su último consejo de vida, el cual justamente fue recordarle que su "única responsabilidad en esta vida es ser feliz". Esto las llevó a transparentar sus emociones:

"Con Nat me conectan muchas cosas, entre ellas su mamá. No tengo claro, ni siquiera me atrevo a verbalizarlo porque no quiero ser irrespetuosa, y creo que nunca te lo he dicho, pero siento como una conexión con tu linaje y entonces cuando me hablas de tu abuela, de tu madre, es algo..." señaló Paola Rojas a Natalia Téllez mientras se quedaba sin palabras para definir su conexión con la conductora.