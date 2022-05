'Llamé al banco y pensé en huir del país': Natalia Téllez confiesa que quiso abandonar a su bebé

La maternidad es un proceso que implica muchos cambios en la vida de una mujer, incluyendo una transformación completa de sus rutinas, lo cual en algunas ocasiones, provoca emociones que algunos podrían considerar impropias de una buena madre, tal y como las que experimentó Natalia Téllez.

Fue durante la última emisión de 'Netas Divinas', que la conductora se sinceró con sus compañeras del programa al confesar que la primera noche con su bebé la hizo dudar de su capacidad de ser madre, al grado de que pensó en huir de su hogar.

Su desesperación fue tal que incluso llamó al banco para verificar de cuánto dinero disponía y así planear a dónde emigraría, pues ya estaba más que decidida a dejar a su pareja y a su recién nacida.

"Esto lo pensé real, o sea, llamé al banco y dije: 'Antonio es un gran hombre', esto él lo sabe, a él se lo dije y pensé Antonio es un gran hombre y si yo me voy en este momento del país, o sea dejo México, y me alejo de las Netas, les mando una carta, le escribo a mi hermana y me voy a otro país, Antonio es un gran hombre y va a criar a mi niña con amor y con ternura y yo no puedo hacer esto", reveló Natalia Téllez.