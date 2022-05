'Me presionaron': Paola Rojas hace fuerte confesión: ¡no quería estar en Netas Divinas! | VIDEO

Netas Divinas es uno de los programas que más audiencia tiene debido a que está conformado por grandes mujeres de diferentes ramas del espectáculo, quienes además de ser grandes profesionales y ser las mejores desde sus trincheras, tienen personalidades que han caído bien a lo largo de su carrera.

Paola Rojas es una de ellas. La originaria de la Ciudad de México es una de las periodistas más destacadas del país; sin embargo, su vida dio un giro cuando la invitaron a formar parte del programa dirigido únicamente por amazonas. En aquel entonces ella no quería formar parte de él desde el principio.

Fue a través del canal Pinky Promise, conducido por la cantante Karla Díaz, donde hizo esta impactante revelación. Ella estuvo acompañada por sus compañeras y amigas Daniela Magún y Natalia Téllez, quienes expusieron también algunas declaraciones muy personales y que pocos conocían.

Paola Rojas revela que no quería entrar a Netas Divinas

En el momento en que cada una habló de su experiencia cuando las invitaron a formar parte del proyecto, Paola Rojas dejó con la boca abierta a todas cuando mencionó que ella no quería formar parte del programa debido a que estaba atravesando un momento complicad en su vida en ese momento y no quería exponerse.

"La verdad es que me lo habían propuesto desde el principio y yo no quería. O sea, estaba en un momento feo de mi vida personal y lo último que quería era hablar la neta. No quería hablar de nada que tuviera que ver conmigo y con mi vida personal o familiar, entonces dije no", mencionó la comunicadora.

No obstante, aseguró que se siente agradecida porque le insistieron tanto que tuvo que aceptar y a la fecha formó prácticamente una nueva familia.

"Me presionaron fuerte, pero lo agradezco. Yo creo que a veces las bendiciones vienen encubiertas con algunas máscaras. Más allá del principio, hoy lo agradezco como no tienes idea, me fascina el programa, para mí es terapéutico, o sea, las amo, son mis hermanas, me río, pero lloro, ha sido maravilloso", comentó.

Cabe destacar que la propuesta vino en el 2018, justo el año cuando atravesó su divorcio con Luis Roberto Alves “Zague” propiciado después de que se ventilará una infidelidad del ex futbolista a través de un video íntimo.

