Hijo de César Bono se defiende después de en redes sociales lo insultaran y lo llamaran mantenido | VIDEO

Por desgracia, durante los primeros meses de este año el actor César Bono tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica, hecho que lo mantuvo alejado de las cámaras durante algunos meses; sin embargo, fue entrevistado y aseguró que tenía la necesidad de volver a trabajar, pues tanto sus hijos y la madre de éstos dependen económicamente de él.

Apenas dio éstas declaraciones se generó toda una polémica en contra de ello, pues los comenzaron a insultar y tildar de mantenidos a través de las redes sociales. Como resultado Leonardo Patricio Bono decidió ejercer su derecho a defenderse, por lo que ofreció una entrevista a medios de comunicación para limpiar su nombre.

Hijo de César Bono se defiende tras ataques en redes sociales

A través de un video que hizo para el programa "Sale el Sol" explicó que se sintió muy mal al recibir mensajes de odio de parte de los internautas, además de que al estar en el medio del espectáculo, le ha costado trabajo hacerse de un nombre dentro de éste.

De igual manera mencionó que se desvió la atención a lo que realmente importa, que es la salud de su padre y sus ganas de querer seguir trabajando.

"En vez de decir ¡wow! César Bono que quiere trabajar y se acaba de salvar de una operación de vida o muerte, ah no, eso no importa. Menciono algo de mantener humillemos a este par de niños.. yo podría quedarme callado, pero me ha costado un friego y he luchado un friego y de lo que se habla de mi en un programa es de algo que ni saben".

Al final, el cantante y actor mencionó que está por estrenar una serie a través de una plataforma vía streaming. De igual manera, estará en el Teatro Milán y continuará con la música, que es una de sus grandes pasiones.

SIGUE LEYENDO:

Karely Ruiz: Esto es lo que gana en OnlyFans y lo que hace con sus ganancias | VIDEO

¿Despechado? Nodal toma tequila en sus premios Grammy porque 'no significan nada' | VIDEO

"Son tonterías": Belinda responde a fuerte declaración de Christian Nodal tras insulto de su madre