"Tengo mucha necesidad": César Bono confiesa que debe regresar a trabajar por que sus hijos varones dependen de él

El primer actor César Bono se encuentra actualmente en recuperación luego de una complicada operación que tuvo producto de una úlcera gástrica que se le reventó y puso su vida en peligro.

Sin embargo, el actor no sólo libró el mal rato, sino que está en la mejor disposición para poder retomar su trabajo en el teatro y quizá en un futuro cercano como su personaje de Frankie Rivers en la serie “Vecinos”.

En su óptica, el actor está dispuesto a retomar su carrera para ayudar a la economía familiar, entre ellos la de sus hijos varones, quienes dependen de él a pesar de que ya son mayores de edad.

Sin embargo, la polémica surgió entre los comunicadores Gustavo Adolfo Infante y Joana Vega-Biestro, titulares del programa "Sale el sol", quienes consideraron que el actor ya tiene todo el derecho de recuperarse y retomar su carrera pero no como una obligación, sino como un gusto para él y no estarse preocupando por la salud financiera de sus hijos mayores.

Este comentario desató la polémica, ya que ambos consideraron que el actor al igual que la señora Silvia Pinal tiene derecho de retomar su carrera artística y de escoger en que proyectos salir para no estarse desgastando en esta etapa de su vida, sin embargo, acusaron que los hijos ya están lo suficientemente grandes como para seguir dependiendo de su papá.

“Hay momento en la vida (César tiene 74 años) en que tiene que preocuparse por él, que tenga una vejez tranquila, que no tenga la incertidumbre, la zozobra, de que si no hago teatro el día de hoy, no pagó la renta o no como o no me alcanza para la gasolina del carro… todo lo que ha hecho en su carrera, es para que estuviera tranquilo descansando”, dijo Gustavo Adolfo y cerró Joana.

“Nadie está diciendo que se guarden, por el contrario que hagan su carrera, pero que lo hagan por amor, no por necesidad, entiendo el amor de padre y que quieras hacer todo por sus hijos, pero ya que ellos se ‘rasquen con sus propias uñas’, ya más de 30 si tienen, no pueden seguir estirando la mano, cuando acaba de salir de cirugía, está delicado de salud y ha trabajado toda su vida”.