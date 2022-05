'Par de huevones': Tunden a hijos de César Bono tras darse a conocer que el actor los mantiene

Luego de que César Bono superara la intervención quirúrgica a la que se tuvo que someter luego de que se le reventara una úlcera gástrica, el actor declaró para 'Sale el Sol' que le urgía recuperarse para retomar su trabajo, ya que sus hijos varones y su esposa dependía económicamente de él.

Tras estas declaraciones, los comentarios en contra de los hijos de César Bono no se hicieron esperar, ya que tanto los fans del trabajo del primer actor, como algunos seguidores de los susodichos, vieron mal que dos adultos de más de 25 años siguieran dependiendo de un señor de más de 70 años.

Con lo cual las críticas y hate por parte de los usuarios de redes sociales comenzaron a emerger, de hecho, en algunos de los mensajes que hacían alusión al asunto, se calificaba a los hijos de César Bono de 'mantenidos' y 'aprovechados'.

"Par de huevones" y "Ya están para que mantengan a su padre y no para que él los mantenga", fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer tras la difusión de la entrevista con el primer actor.

Ante esto, César Patricio, uno de los hijos del actor se comunicó con el periodista Gustavo Adolfo Infante para señalar que él y su hermano estaban muy molestos de todas las críticas y los comentarios que se hicieron en el programa de espectáculos que encabeza.

A lo cual, el conductor aclaró que ni él ni sus compañeros de los programas donde trabaja hicieron comentarios donde denotaran a él o a su hermano, ya que fueron las declaraciones de César Bono las que hablaron por sí solas.

Por su parte, Leonardo Bono, otro de los hijos del primer actor, señaló en redes sociales que los comentarios de su padre fueron sacados de contexto y que eso provocó que recibiera mensajes de odio en sus redes sociales.

Leonardo Bono, quien es un actor de teatro musical, cantante y Youtuber, explicó que su situación laboral es complicada y que así como muchos actores, conseguir trabajo no ha sido sencillo.

"Yo podría quedarme callado, pero me ha costado un friego, he luchado un friego, no sé si más o menos que otros y si más por ser hijo de... no sé, me ha costado un friego y de lo que se habla de mí ahorita en un programa tan importante, es de algo que ni saben porque no se molestan en conocerme", reclamó Leonardo Bono.