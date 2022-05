Amber Heard no dejó popó en la cama de Johnny Depp, la actriz aclara la polémica en juicio

La disputa legal entre Amber Heard y Johnny Depp sigue dejando de qué hablar. En esta ocasión, la actriz siguió dando su testimonio sobre lo ocurrido durante la relación entre ellos y con esto la posibilidad de dar su versión de la historia. Ahora la histrionisa aseguró que la historia que contó el estadounidense sobre la popó es falsa.

Se tiene que recordar que en una audiencia previa, el actor contó la historia cuando Heard decidió defecar del lado de la cama contrario al que ella dormía. En la historia dijo que la histrionisa había culpado a los perros. Ahora, después de esto, Amber decidió contar su versión.

“No hice ninguna broma, no lo encuentro gracioso… no entiendo por qué una mujer adulta lo haría. Mi vida se estaba cayendo a pedazos, no estaba para hacer chistes”, comenzó su relato en el día 17 del juicio para después hablar sobre el tema de la popó.

La verdad sobre la popó

De acuerdo con la versión de Amber, en realidad fue el perro quien hizo popó sobre el lado de la cama de Johnny. Pero no solo dijo eso, sino que también confirmó que estaba cachorro y que fue porque se había comido la hierba del actor.

“Boo había comido la hierba de Johnny cuando era un cachorro y tenía problemas de control intestinal”, explicó Amber dejando claro que no era la primera vez que lo hacía. Después de asegurar que en aquel momento no estaba para hacer bromas, ya que eran años en los que fue violentada por el actor de “Piratas del Caribe”.

Con esta información solo queda esperar a que siga avanzando el caso para que las autoridades determinen quien es la víctima en todo esto. Se tiene que recordar que Johnny ya dio su versión de los hechos y presentó muchas pruebas donde demuestra que la que estaba mal era ella.

