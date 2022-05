MasterChef Junior: ¿Quién será el ELIMINADO de este domingo 15 de mayo?

Este domingo 15 de mayo se transmitirá el capítulo número doce de MasterChef Junior México y como sucede en cada entrega de este famoso reality show culinario el interés por saber quién será el o la eliminada ha ido en aumento entre los seguidores del exitoso programa de TV Azteca, por lo que en esta ocasión te diremos quiénes son los participantes que podrían abandonar “la cocina más famosa de México", además, también te diremos qué es lo que va a pasar en este nuevo episodio que promete estar lleno de emociones

La actual temporada de MasterChef Junior México no ha sufrido a causa de las filtraciones de información como ha pasado en temporadas anteriores o hasta en otros reality shows de TV Azteca por lo que dicha situación ha impedido que las páginas de spoilers realicen su trabajo, no obstante, esto ha dado pie a que se aventuren a lanzar predicciones de los eliminados por lo que a continuación te diremos cuáles son los participantes que se perfilan para salir del programa en el episodio número once.

¿Quiénes podrían salir de MasterChef Junior este domingo 15 de mayo?

Luego de la sorpresiva eliminación de Germán, ya cualquier cosa puede pasar en MasterChef Junior, sin embargo, uno de los nombres que más ha sonado para convertirse en el eliminado de este domingo 15 de mayo es el de Carlos pues ha tenido diversos tropiezos en los últimos programas, por lo que se cree que ya no podrá superar la crisis por la que atraviesa y saldrá eliminado.

Por otra parte, el público de “la cocina más famosa de México” también ha pedido la salida de Zoé, pues consideran que es una de las peores concursantes de la historia del reality y que si no ha salido es por los errores garrafales de sus compañeros que la han salvado, pero creen que en este programa se le podría acabar la suerte y sería ella quien salga de la competencia.

Xavi tampoco ha podido salvarse de ser señalado como uno de los posibles eliminados pues en los adelantos del programa se pudo ver que fue uno de los participantes que no subieron al balcón por lo que su permanencia en el reality culinario podría estar en riesgo.

Cabe destacar que esta no es información oficial y que solo son especulaciones de páginas de spoilers y de fans del programa por lo que solo queda esperar a la emisión de este domingo 15 de mayo para descubrir al eliminado.

¿Qué pasará en el próximo capítulo de MasterChef Junior?

El programa de este domingo 15 de mayo de MasterChef Junior México será una emisión sumamente especial por los cocineritos recibirán en sus estaciones a sus mamás, quienes les ayudarán a realizar las exquisitas preparaciones con las que tendrán que sorprender a los chefs para poder asegurar su permanencia en el programa una semana más.

En los adelantos compartidos por la producción del programa se puede ver que Alan sufrirá mucho con el reto de este programa, asimismo se pudo ver que Renée sufrirá un nuevo accidente que podría meterla en problemas ya que mermaría su desempeño en la cocina.

Luego de once programas de MasterChef Junior México todavía quedan en competencia ocho cocineritos: Renée, Carlos, Zoé, Sofía, Alan, Esaú, Xavi y Nati.

