Desde la playa, Claudia Lizaldi presume icónico traje de baño | FOTO

La escritora, modelo y conductora mexicana Claudia Lizaldi, se fue de viaje a Yucatán para disfrutar su fin de semana y aprovechó para difundir unas imágenes de su estancia en la playa y vaya que valió la pena.

Sus seguidores de inmediato le respondieron con miles de reacciones, entre corazones, enlaces compartidos, y cientos de comentarios sobre la figura de la exconductora de “A la cachi cachi porra” programa en el que inició su carrera en el Canal Once de televisión.

Lizaldi mostró su bien torneada figura con un traje de baño muy bonito en color morado con estampados de una guacamaya en el centro y un escote extenso en la parte de la espalda, punto extra a sus fotos, fue la inclusión de una amiga de ella, la terapeuta Elin Lecumberrin, quien también luce espectacular con un bikini en dos piezas de colores blanco y verde.

Amigas fenomenales

Dos por uno para una tarde soleada en las playas yucatecas de Puerto Progreso, lo que fue aplaudido no solo por sus fans, sino también por algunos de su colegas, quienes no dudaron en aplaudir la forma física de la también mamá madura, quien desde hace muchos años no ha perdido su escultural figura y mucho menos su carisma y simpatía.

Mamás, Mujeres, Hermanas, Amigas, Chamanas, Niñas, nada y todo, qué bonito crear entre mujeres, qué regalo tenernos, te quiero Hermana por elección, adopción y bendición… @elinlecumberrin ???? foto 3 y 4, esas!!!! (Elin es la muestra de las ganas totales -las demás fotos impublicables- ??)

Además, Claudia aprovechó para enaltecer su papel de mamá de tiempo completo, junto con su amiga, a quien cariñosamente llama su hermana adoptiva y quien amablemente aderezó las fotografías de Claudia con una espectacular silueta.

