Vanessa Claudio eleva la temperatura en bikini blanco | FOTO

La sensual conductora y actriz de TV Azteca, Vanessa Claudio, derritió las redes sociales con un a imagen que dejó muy poco a la imaginación y que los fans agradecieron con miles de corazones de aprobación.

Claudio suele compartir imágenes muy sugerentes en sus redes sociales de manera frecuente, sin embargo, la que ofreció a sus fans este domingo es digno de diez.

La joven aparece con un bikini en color crema, sentada en la barra lo que parece ser su cocina, junto a la estufa y recargada en el mueble de los trastes.

Claudio está totalmente descalza, con un maquillaje muy tenue y con la mirada retadora hacia la cámara.

La imagen en pocos minutos se hizo viral y consiguió más de nueve mil reacciones, entre corazones, enlaces compartidos y cientos de comentarios de admiración por la belleza de Vanessa.

La conductora aprovechó también para criticar a quienes piensan que lleva una vida de princesa sin hacer nada, por lo que decidió mostrar cómo es su día a día desde que comienza en la cocina para hacer el desayuno.

Hay gente que dice que tengo vida de princesa! Pues la vida de princesa que tengo consiste en levantarme a las 6am y trabajar hasta alcanzar lo que quiero! Ha sido irme de mi país, recibir no por respuesta pero seguir trabajando para un si! Noches de desvelo!, cometer errores y recomenzar de ser necesario! No conformarme y nunca parar, si a eso te refieres.. pues si tengo una vida de princesa que me ha costado más de lo que imaginas! Es fácil hablar cuando no sabes lo que te ha costado .. yo seguiré construyendo mi castillo de la única manera que se : trabajando !