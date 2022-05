La película altamente perturbadora que es un éxito en HBO Max; hace temblar hasta al más valiente: TRÁILER

Bajo un panorama en el que la pandemia ha representado mayor competencia en el mercado del streaming es que ahora las plataformas han decidido invertir cada vez más en sus películas, series y cortos.

Ya sea en compañía de algún amigo, familiar, pareja o incluso en soledad, lo cierto es que para las y los mexicanos el consumir series y películas se ha consolidado con mayor frecuencia como una de las actividades favoritas.

A pesar de que en México una de las plataformas más utilizadas en los últimos años es Netflix, lo cierto es que hay sitios que han llegado para marcar tendencia, y uno de ellos es HBO Max.

HBO Max y las producciones que ofrece

Desde su llegada al mercado de streaming, HBO Max se consolidó como una fuerte competencia para otras empresas que ya acaparaban el mercado del entretenimiento.

Esto principalmente debido a que ofreció a través de su catálogo diversas series icónicas que son consideradas como clásicos tal es el caso de Friends, Sex and the City, The Office, entre otras.

En suma, HBO Max se aseguró de demostrar a sus usuarios que además de tener contenido clásico, su plataforma de streaming también puede albergar las producciones más novedosas y en tendencias, tal es el caso de la serie renovada Gossip Girl o bien su éxito internacional Euphoria.

Los mexicanos Tenoch Huerta y Ana de la Reguera aparecen en esta cinta. Foto: Especial

Una perturbadora película que no te debes perder en HBO Max

Ahora a través de esta plataforma de streaming se ha desatado el furor debido a que en las listas de reproducción se encuentra disponible una cinta que es considerada una de las más perturbadoras dentro del sitio de series y películas.

Se trata de la cinta “La purga por siempre” y se trata de la más reciente película perteneciente a una franquicia que hasta la fecha está compuesta por cinco películas y una serie que han generado furor entre los usuarios amantes de la adrenalina debido a las perturbadoras tramas que narran las producciones de “La purga”:

La historia de “La purga por siempre” sigue a diversos participantes de un movimiento clandestino que consideran que ya no es suficiente una noche anual de anarquía y asesinatos, por lo que deciden devolver a Estados Unidos el caos y las masacres sin fin, donde nadie volverá a estar a salvo.

Adela (Ana de la Reguera) y su esposo Juan (Tenoch Huerta) viven en Texas, y en la mañana después de la tradicional purga, una banda de asesinos enmascarados ataca violenta e ilegalmente a la familia adinerada Tucker, donde Juan trabaja como peón, por lo que Juan y su esposa se unirán a la familia rica para enfrentar un país entero a punto de colapsar entre sangre y violencia.

FAL

SEGUIR LEYENDO:

La película más adrenalínica en HBO Max que te hará reflexionar sobre tu seguridad; basada en duros hechos REALES: Tráiler

La cruda película que es un éxito en Netflix y te motivará a seguir tus sueños; basada en hechos reales |TRÁILER

La MEJOR película protagonizada de Damián Alcázar está en Netflix; NO es "La dictadura perfecta"