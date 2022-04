La película más adrenalínica en HBO Max que te hará reflexionar sobre tu seguridad; basada en duros hechos REALES: Tráiler

Derivado de las fechas festivas de semana santa, las personas han hecho cada vez búsquedas más extensas dentro de los diversos catálogos de streaming, esto con el objetivo de encontrar el mejor contenido para disfrutar.

Ya sea al lado de algún amigo, familiar, pareja o incluso en soledad, lo cierto es que para las y los mexicanos el consumir contenido a través de plataformas de series y películas se ha consolidado con mayor frecuencia como una de las actividades favoritas.

Una plataforma con amplio catálogo por streaming

Es dentro de este contexto que sabemos que han surgido con mayor frecuencia diversas plataformas que prometen a sus usuarios contenido de calidad, entretenido, para toda la familia y además el más novedoso del mercado.

A pesar de que en México una de las plataformas más utilizadas en los últimos años es Netflix, lo cierto es que hay plataformas que han llegado para marcar tendencia, y una de ellas es HBO Max.

HBO Max y su contenido

Desde su llegada al mercado de streaming, HBO Max se consolidó como una fuerte competencia para otras plataformas que ya acaparaban este mercado, esto principalmente debido a que puso en su catálogo diversas series icónicas que son consideradas como clásicos tal es el caso de Friends, Sex and the City, The Office, entre otras.

Esta es una de las cintas más vistas en HBO Max. Foto: Especial

En suma, HBO Max se aseguró de dejar en claro a sus usuarios que además de tener contenido clásico, su plataforma de streaming también puede albergar las producciones más novedosas y en tendencias, tal es el caso de la serie renovada Gossip Girl o bien su éxito internacional Euphoria.

La película que no te debes perder en HBO Max

Ahora a través de esta plataforma de streaming ha causado furor debido a que se trata de una cinta inspirada en hechos reales, y se trata de la cinta "Sin escape".

Esta producción corre bajo la dirección de John Erick Dowdle, misma que fue estrenada el 25 de Septiembre de 2015 y ha causado furor dentro de HBO Max, pues es una cinta repleta de acción y suspenso, misma que promete elevar el ritmo cardiaco del espectador.

Esta cinta sigue la historia de un hombre de negocios norteamericano, interpretado por Owen Wilson, quien se muda al sudeste de Asia con su esposa y dos hijas pequeñas.

Sin embargo, tras establecerse en su nueva casa, la familia se encuentran en medio de un violento golpe de estado, por lo que se verán forzados a encontrar una escapatoria a un grupo de civiles en rebelión que exige muerte a quienes no pertenezcan a su grupo.

