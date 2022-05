¡No tuvo piedad! La prueba de que Niurka sí traicionó a Laura Bozzo en La Casa de los Famosos 2 | VIDEO

La segunda temporada del reality show "La Casa de los Famosos" parece que llegó para hacer historia y apoderarse de todo el rating de la noche, pues desde que presentó a sus inquilinos llamó la atención por las cosas que se podían esperar; sin embargo, todo comenzó tal y como se esperaba, ya hubo polémica y claro, esto se vio reflejado a la hora de nominar a los integrantes.

En este caso, la nota la comenzaron a dar Laura Bozzo y Niurka Marcos, dos mujeres con destacadas carreras, pero que también han sido objeto de polémicas. Era natural que juntarlas provocaría un caos total y así fue, pues ambas ya se pelearon, se perdonaron, se abrazaron y ¿se nominaron?

En este caso, tal parece que la cubana disculpa, pero no olvida. Así lo demostró al estar sentada en el banco de los acusados y dar sus razones por las que dio su voto en contra de la peruana para que resulte expulsada del inmueble.

¿Cómo fue la repartición de puntos de Niurka y por qué?

Tras sentarse en el sillón dijo que los dos primeros puntos se los daba a Osvaldo Ríos debido a su estado "que es delicado" y uno a Laura porque "pienso que es o se siente constantemente presionada.

Irónicamente la siguiente en pasar fue Laura Bozzo, quien tras sentarse y cruzar la pierna dijo que los dos puntos se los daba a Nacho Casano pues su comportamiento "no tiene justificación" además de que siente que todo el tiempo está aislado y "no siento que se integre al grupo. Siento como que está fuera del grupo y tiene actitudes que a mi no me han gustado.

El punto restante se lo dio a Eduardo Rodríguez porque siente que está excluido "o de repente yo estoy equivocada, no lo sé", mencionó olvidándose de Niurka.

¿Quiénes fueron los nominados de la noche?

Tras pasar uno a uno al confesionario, los famosos se reunieron para escuchar a los primeros nominados de la semana:

Nacho Casano

Osvaldo Ríos

Juan Vidal

Toni Costa

Mayeli Alonso

Laura Bozzo

En este caso, uno de ellos se salvará debido a que el líder tendrá ese privilegio. En este caso Rafael Nieves tendrá la oportunidad de evitar que uno de sus compañeros se vaya por decisión del público y quedarse para seguir contendiendo por los 200 mil dólares.

Al final, la presentadora se molestó por su nominación y terminó discutiendo con Niurka en lo que parece ser una guerra declarada entre las rubias:

Por su parte, Laura Bozzo, quien al principio sintió ansiedad y hasta pidió que la sacaran, parece que cambió de parecer, pues a través de su cuenta de Instagram le pidió a sus seguidores que no votaran por ella y que lo hagan por alguien más para que pueda permanecer una semana más en la casa.

Si deseas ver La Casa de los Famosos 2 en VIVO aquí te lo dejamos:

