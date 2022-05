La Casa de los Famosos: 'El Potro' recibió amenazas, esa fue la VERDAD de su "truene" con Michelle Vieth; "Me van a matar"

Esta semana inició 'La Casa de los Famosos' y ya comenzó a dar de qué hablar, pues los concursantes han empezado a conocerse y abrir su corazón, como fue el caso de Luis Caballero, mejor conocido como 'El Potro', quien reveló que tras recibir amenazas terminó con su relación sentimental con Michelle Vieth.

Después de dos años de haber "tronado" con la actriz de televisión, el ex concursante de 'Acapulco Shore' todavía la recuerda con cariño y se dijo contento de que haya retomado su carrera artística después de que su ex esposo Christian Aparicio, la hubiera "bloqueado" por completo sin dejarla trabajar. "La tenía en el baúl", dijo el también influencer en una conversación con Eduardo Rodríguez.

El Potro terminó con Michelle Vieth por esta razón

Mientras se encontraban haciendo ejercicio, los artistas estaban platicando y fue cuando 'El Potro' confirmó que recibió amenazas por parte de la ex pareja de Michelle, a quien, de acuerdo a sus declaraciones, también amedrentó. "Se salió de control su ex marido, psycho, la tiene amenazadísima", contó el artista que ahora compite en el reality show.

"Yo ya estaba de 'wey, me van a matar', cambié de coche (porque) me amenazaban, con chofer y así", indicó 'El Potro', quien comenzó una relación con Vieth en el 2019, cuando estaban programa 'Tu Casa TV', sin embargo, después de algunos meses terminaron en medio de los rumores de que la actriz había "cortado" con la estrella de MTV para regresar con su ex pareja.

El también cantante dijo que sí influyó la diferencia de edad y experiencias de vida, pues hay que recordar que Michelle Vieth tiene 42 años y cuatro hijos: Leonardo, Michelle, Cristian y Selika, mientras que Luis Caballero está a punto de cumplir 30 y se encuentra trabajando para consolidar su carrera artística, la cual comenzó gracias al programa 'Acapulco Shore'.

AQUÍ EL VIDEO: