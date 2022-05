"La Casa de los Famosos 2": Estas son las celebridades que podrían abandonar el reality

“La Casa de los Famosos” comenzó cargada de polémica debido a las rivalidades que existen entre algunas celebridades, algo que sería evidente durante las nominaciones ya que esto podría dejarlos fuera de la competencia.

Este jueves 12 de mayo se dieron a conocer los nombres de los primeros nominados, aquellos que pasaron al confesionario para pedir al público que votara por ellos buscando una oportunidad para conservar su lugar en la casa y llegar a la final por el premio de 200 mil dólares en efectivo.

Te puede interesar: 'Fosfo, fosfo': Bikinis de colores llamativos para atraer miradas en la playa como Brenda Zambrano

Nacho Casano, Toni Costa, Juan Vidal, Osvaldo Ríos, Mayeli Alonso y Laura Bozzo fueron los famosos nominados en esta ocasión, lo que logró enfurecer a la presentadora peruana quien no dudó en señalar a Niurka de haberle dado un voto en su contra.

El reality show continúa y los pleitos surgieron desde el primer día, entre los reencuentros más esperados estaba el de la llamada "mujer escándalo" y Laura Bozzo que dejaron de lado la rivalidad para celebrar su llegada a la casa, aunque esto duró poco.

Laura Bozzo pide salir

Al enterarse de su nominación la presentadora de televisión explotó exigiendo que la saquen de "La Casa de los Famosos", pues aseguró que tiene muchos "enemigos" que votarán por ella siempre para que termine fuera del programa.

“Todo el mundo me odia. Yo no tengo nada qué hacer acá con tanto enemigo, yo tengo mi programa en televisión. ¡Chao, me voy ya!”, dijo Laura Bozzo mientras otras famosas como Ivonne Montero y Brenda Zambrano intentaban convencerla de que se trataba de un juego.

Te puede interesar: Salvador Zerboni: El polémico galán sube la temperatura en LCDLF2 enseñando su abdomen de 'lavadero'

“Vine acá con la mejor intención para mostrar quién era yo, pero acá hay muchos enemigos entonces, sinceramente, que sea lo que Dios quiera. Esto no es únicamente de lo que yo vivo, si la gente de aquí me quiere fuera pues listo, me voy. Me fastidia estar entre enemigos acá, no tengo nada que hacer acá… y que me dejen mis cigarros”, dijo la conductora culpando a Niurka de su nominación.

La vedette cubana no dudó en defenderse con el estilo que tanto la caracteriza y calificó a Bozzo de "arrogante", además la acusó por "falta de humildad" ya que se había molestado por su nominación sin "sentir pena" por sus compañeros que también estaban nominados: "No te sientas tan importante, todos somos vulnerables y corremos el mismo riesgo".

SIGUE LEYENDO:

Mayeli Alonso asegura que Belinda 'se enamoró tanto que hasta le lloraba a Lupillo Rivera' | VIDEO

La Casa de los Famosos: 'El Potro' recibió amenazas, esa fue la VERDAD de su "truene" con Michelle Vieth; "Me van a matar"

¿Lo regresó? Esto hizo Mayeli Alonso con el anillo de compromiso que le dio Lupillo Rivera | VIDEO