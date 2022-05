Igual que Omar Chaparro, Natalia Téllez también odia a Kristoff; esta es la razón de su enemistad

La conductora y flamante mamá, Natalia Téllez, sostuvo hace un tiempo una polémica disputa con el youtuber y crítico de cine, Kristoff Rackzynski, más o menos parecida a la que sostuvo Kristoff con el comediante y actor, Omar Chaparro hace unas horas.

Las redes sociales se inundaron de comentarios luego de que Chaparro se expresó mal de Kristoff al considerar que es mala leche con él, sin embargo, el youtuber y actor, le respondió que las críticas no son para él sino para su trabajo como actor, al que calificó de “mediocre”.

Dicho lo anterior, salió a colación una disputa que sostuvieron la conductora de Netas Divinas y el también actor y director de cine, hace algunos años durante un concurso denominado New Generation, en el que se escogería al nuevo rostro del canal en el que ambos laboraban.

La disputa inició igual que con Chaparro, por una crítica muy ácida del polaco a una jovencita Téllez que estaba participando para ser el rostro del canal.

“Lo raro es que sigas en Telehit, Natalia. No estoy en contra de que haya gente diferente en los medios, pero lo tuyo es demasiado raro. Honestamente no me gustó nada, me parece una porquería (…), comentó Rackzynski frente a las cámaras.