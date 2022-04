'La verdad sí': Natalia Téllez admite frente al Escorpión Dorado que Chumel Torres le daba asco | VIDEO

A lo largo de su vida, Natalia Téllez ha tenido diversas experiencias amorosas, entre las cuales destaca su polémica relación con Chumel Torres, con quien terminó a finales del 2018.

A pesar de que en esos momentos ambos aseguraron que su vínculo romántico había concluido en buenos términos, a lo largo de diversos episodios de 'Netas Divinas'. Natalia Téllez ha revelado algunos aspectos de su relación con el presentador que la llegaron a conflictuar.

Incluso, en una ocasión confesó que su saliva no tenía el mejor sabor del mundo, e incluso afirmó que después de besarse con el YouTuber ya podía ir a "chupar barandales al metro".

Estos comentarios claramente fueron parte de una entrevista sarcástica que Téllez le hizo al Escorpión Dorado en el programa en el que comparte créditos con Paola Rojas.

Durante dicha emisión, el YouTuber le pregunta a Natalia Téllez a qué saben las babas de Chumel, a lo cual la ahora madre responde en tono de broma que tienen un sabor agridulce.

Tras esto, el Escorpión Dorado lanza una expresión de desagrado y dice "que asco", ante lo cual, Natalia Téllez termina diciendo entre risas "la verdad sí".

En otro programa, Natalia Téllez afirmó que se dio cuenta que su relación con Chumel Torres no iba viento en popa cuando durante un viaje "el goey se la pasaba grabando todo".

Esto no fue tomado a bien por el presentador, quien arremetió de manera indirecta contra la conductora en su cuenta de Twitter, afirmando que "hablar mal de tu ex habla peor de ti", a lo cual Téllez no le dio importancia.

SIGUE LEYENDO:

Como nunca, Natalia Téllez enseña su coqueta lencería envuelta en sensual abrigo de peluche

Conoce Artemisa la hermana escritora de Natalia Téllez que basa su obra en el erotismo femenino | FOTOS