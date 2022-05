Martha Debayle impone moda en maxi vestido perfecto para mujeres de 40 años y más

Martha Debayle causó impacto en las redes sociales, esto luego de que celebrará el Día de las Madres con una imagen en la que se le pudo ver derrochando estilo y elegancia, pues posó con un maxi vestido, perfecto para mujeres de 40 años y más, con el que también impuso moda.

La locutora y presentadora originaria de Nicaragua, se ha caracterizado desde hace muchos años por presumir un gran estilo para vestir, lo que deja ver en sus cuentas oficiales de redes y los programas en los que participa, demostrando que a sus 54 años es una de las celebridades que se corona como fashionista.

Martha Debayle impacta en maxi vestido rojo

La también empresaria, compartió este martes 10 de mayo en Facebook e Instagram una fotografía en la que lució uno de los vestidos de su colección, el cual es perfecto para mujeres maduras que deseen lucir en tendencia y elegantes, tal como lo hizo Debayle.

Martha derrocha estilo en maxi vestido. Foto: FB @DebayleOficial

"Feliz día de las madres por el amor incondicional, por el esfuerzo, las noches en vela, las horas de preocupación. Por dar hasta cuando ya no hay o hasta cuando ya no se puede. Por la paciencia, por la prudencia. Por el cuidado, la protección y hasta la sobreprotección. Por estar ahí siempre y muchas veces, a pesar de todo. Por todo lo qué hay y no hay, porque así nos hacemos en quienes somos para bien y para mal", fue parte del texto con el que celebró la fecha especial.

Aunque el mensaje de Martha fue bien recibido por sus 1.4 millones de seguidores en Instagram, sin duda fue su atuendo con el que causó impacto, pues destacó su esbelta silueta con un vestido largo de tono rojo con lunares blancos, que destaca por su diseño de manga larga, su escote cruzado y un detalle de moño en la parte de la cintura.

Así, la locutora y también empresaria, cuyo nombre real es Martha Emelina Debayle Alaniz, deja ver que cuando se trata de dar cátedra de moda para mujeres de 40 y 50 años, es ella uno de los principales referentes.

