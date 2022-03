Martha Debayle dice que la vejez es una enfermedad y la tunden en redes

Martha Debayle vuelve a ser tema de conversación en las redes sociales después de manifestar que la vejez es una enfermedad y no un proceso natural. Los usuarios de plataformas digitales la han tundido y criticado fuertemente, pues consideran que la conductora no sólo difunde información falsa, sino que también pone en peligro la salud de las personas.

La originaria de Managua, Nicaragua, es una de las locutoras más escuchadas y seguidas, sin embargo, constantemente es blanco de críticas debido a sus comentarios poco populares entre los usuarios de internet.

Esta vez, la presentadora fue señalada tras compartir en su cuenta oficial de Twitter su entrevista con el biólogo David Sinclair. De acuerdo a su publicación, y según los consejos del profesor de biología, se puede activar un gen que se encarga de la longevidad, evitando así el envejecimiento.

“Debemos dejar de pensar que envejecer es un proceso común y natural. Envejecer es una enfermedad y, como tal, es algo que se puede tratar e incluso curar”, escribió en uno de sus Tweets, la también empresaria.

Usuarios de redes tunden a Martha Debayle

Inmediatamente después de esta publicación, muchos usuarios de Twitter comenzaron a comentarle que estaba en un error y que difundía información falsa. “Cuiden a quien invitan al programa, no lleven charlatanes”, “No es una enfermedad, es un proceso natural. Por favor no difundan tonterías”, “Te da terror lo que no puedes evitar, que promueves charlatanería”, son algunos comentarios que le dejaron.

Los internautas indicaron que la publicación de Debayle también era peligrosa para la salud de las personas, pues dentro de los consejos que dio el biólogo están comer una vez al día y suplementarse, algo que no es aconsejable para mucha gente.

En tanto, para apoyar sus argumentos, Martha Debayle subió una foto de Sinclair, quien a pesar de 53 años luce más joven, no obstante, siguieron las críticas, por lo que la conductora tuvo que bloquear algunos usuarios, quienes denunciaron esto en dicha plataforma.

SIGUE LEYENDO:

Martha Debayle presume costoso atuendo con plumas; desata MEMES