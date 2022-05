Mariazel deslumbra con la mini falda ideal para la primavera | FOTO

La conductora favorita de la televisión mexicana, Mariazel, sorprendió a todos sus seguidores de Instagram con el look perfecto para esta primavera y dejó en claro que ella tiene las piernas más envidiadas de todas las famosas, pues con una mini falda azul se robó la tención de todos e impuso moda y derrochó estilo como toda una experta.

Además, con este nuevo look Mariazel afirmó ser la reina del estilo entre todas las famosas, pues con cada uno de sus looks siempre destaca por seguir las mejores tendencias de la moda y este último no fue la excepción, y por su puesto sus millones de seguidores no tardaron en hacerle halagos tanto por el atuendo, como por su belleza única.

Con mini falda y 'bailecito'; así conquistó la red

La conductora no sólo conquistó los foros de "Me caigo de risa", pues es una fanática del deporte, algo que también la ha llevado a formar parte de proyectos como "Más Deporte", donde dejó a todos boquiabiertos por ser la mujer más guapa y para la transmisión de este domingo apostó por lucirse como nunca con una mini falda en corte 'A' con la que dejó al descubierto unas piernas largas y perfectas.

Este es el look perfecto de Mariazel para usar en primavera. (Foto: Instagram @mariazelzel)

Para este look la conductora apostó por el color azul como protagónico en una falda muy por arriba de las rodillas, una prenda con la que también presumió que tiene la cintura más pequeña y un abdomen de acero en el que, por supuesto, tampoco se puede pasar por alto el vientre plano. Mientras que para combinar, Marizel apostó por la prenda preferida de esta primavera: un top, una pieza que gracias a famosas como Danna Paola, se ha convertido en un básico del guardarropa.

Claro que la también actriz le dio su propio toque personal al usarlo largo y con mangas; sin embargo, lo anterior no fue impedimento para mostrar su abdomen de acero, ya que aunque muy sutilmente, el top deja al descubierto sus abdominales, sobre todo con un pequeño bailecito que realizó moviendo la cadera.

De acuerdo con la española, el complemento ideal para un atuendo como este son unas sandalias grises con un tacón corto, que ayuden a que las piernas se vean kilométricas y perfectas; mientras que para terminar de darle ese toque primaveral, Mariazel apostó por llevar la melena suelta y con ondas suaves, así como un maquillaje muy natural y con labial nude.

