Corea, el fenómeno de streaming que conquista todo el mundo con series

La cultura coreana ha cobrado fuerza en los últimos años, primero en la música con el K-Pop, y recientemente las cintas y series han conquistado a la audiencia internacional, acaparando los primeros lugares de rating. Tan sólo el año pasado Squid Game se convirtió en la historia más vista a nivel global de Netflix.

La comedia romántica Hometown Cha-Cha-Cha también logró posicionarse entre el contenido más visto a nivel internacional en 2021 y este año, la serie de zombies All of us are dead ha hecho lo propio. Sin embargo, no son las únicas.

Hace una semana se estrenó en México el nuevo drama romántico A Business Proposal, la cual ya es la mejor serie de habla no inglesa por tercera semana consecutiva en el mundo, y es la tercera serie de Netflix de todos los orígenes, sólo detrás de Bridgerton, según señaló Variety.

Esta serie romántica está basada en el webtoon (cómics en línea) del mismo nombre, el cual desde su estreno causó revuelo al contar la historia de amor del presidente de una compañía (Kang Tae Moo) que se enamora de una empleada (Shin Ha Ri), una trama clásica de telenovela, pero abordada con toques de humor.

En este mismo periodo, otras producciones que se mantienen en el Top 10 del contenido de series no inglesas en Netflix son Twenty Five Twenty One, Forecasting Love & Weather y Thirty-Nine. En general, el contenido coreano ha rankeado en diez de las 13 semanas del primer trimestre del año.

Aunque no hay una fórmula para el éxito, especialistas en medios audiovisuales señalan que los doramas, como también se les llama, se debe a el alto nivel de producción con las que son desarrolladas, la experiencia narrativa que obtienen de los webtoon, los temas universales y que tienen un equilibrio entre lo predecible y lo original.

En el séptimo arte, el contenido coreano no ha pasado desapercibido. En 2019, la película “Parásitos” cautivó a la audiencia mundial, al grado que en 2020 se llevó cuatro estatuillas del Oscar: mejor película, mejor dirección, guion original y mejor película internacional.

A DETALLE

En México todos los lunes se estrenan dos capítulos nuevos de “A Business Proposal”

En esta serie se hace mención a Jungkook de BTS en el capítulo 10.

En el Top 10 global de series en habla no inglesa también está “Café con aroma de mujer”.

Así como “Yo Soy Betty La Fea”, “La Reina del Flow 2” y “Pasión de Gavilanes”.

MAAZ