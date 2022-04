Pepe Aguilar produjo primer disco de Gussy Lau con coros de Ángela; ¿cancelarán su lanzamiento?

Luego de que Gussy Lau confirmara su relación amorosa con Ángela Aguilar en un clip que subió a sus redes sociales, los fans de la 'Princesa del Regional Mexicano' comenzaron a hacer comentarios negativos en contra del novio de la cantante, ya que aseguran que fue él quien ventiló la fotografía donde ambos aparecen dándose un apasionado beso.

De hecho, esto cobró aún más relevancia luego de Ángela Aguilar se manifestara en su cuenta de Instagram sobre los señalamientos de los que ha sido víctima en los últimos días.

"Me duele haber confiado en una persona en quien no debí confiar, me duele haber sido defraudada por una persona que yo nunca en mi vida pensé", señaló en el clip.