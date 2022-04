Grafóloga analiza las emociones de Ángela Aguilar tras filtración de fotos íntimas con Gussy Lau

Ángela Aguilar ha tenido una semana complicada tras la filtración de fotos íntimas junto a Gussy Lau. Lo que empezó como un rumor de romance, terminó por confirmarse, cuando el mismo compositor admitió estar saliendo con la princesa del regional mexicano. En su video de Instagram, Gussy declaró que la familia de Ángela estaba enterada y de acuerdo con su relación.

Las declaraciones de Gussy, sumadas a las fotos filtradas, fueron la gota que derramó el vaso para Ángela Aguilar, que tuvo que salir a dar la cara. Consternada, expresó sentirse violentada y violada en su privacidad, pues no había dado su consentimiento para hacer pública su relación y las imágenes de su relación. Además, afirmó sentirse profundamente apenada con su familia, pues no sabía cómo responder ante ellos por el escándalo.

En le video de más de 6 minutos de duración, se ve a Ángela Aguilar muy seria y a punto del llanto. La cantante de 18 años dijo que r egresaría a refugiarse con sus papás en este doloroso momento y aceptó no saber qué hacer y sentirse traicionada por haber confiado en alguien en quien no debía confiar.

El contenido de 'Angelita' rápidamente se hizo viral en redes sociales y fans y amigos famosos le expresaron su apoyo en este duro momento.

La famosa grafóloga Maryfer Centeno, analizó el video de Ángela Aguilar y a través de las expresiones de la cantante obtuvo varias conclusiones que compartió en su cuenta de TikTok:

"El enojo es auténtico. Sus expresiones son de desaprobación. Constantemente dice que no con la cabeza, como si no pudiera creer la situación. Parece decir no lo puedo creer. La decepción es auténtica. La forma en la que mueve los hombros es de enojo. Parece que va a llorar en algún momento, y se da un abrazo con la mano".