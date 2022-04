¿Lucila Mariscal en crisis? Revelan que su nieto abusa económicamente de ella

Lucila Mariscal es una de las actrices más queridas en el medio del espectáculo, sin embargo, no todo ha sido bueno en su vida personal pues aunque consideraba que la relación con su nieto había mejorado todo parece indicar que el joven continúa abusando económicamente de ella llevándola a una severa crisis.

En el pasado la actriz, famosa por su papel de "Lencha", denunció que fue víctima de maltrato por parte de su nieto Andrei Hernández, de ahora 27 años, quien además de golpearla la habría corrido de su casa en medio de fuertes discusiones que afectaron su estado de salud.

El año pasado la actriz celebró sus 79 años acompañada de sus seres queridos, entre quienes se encontraba su nieto Andrei asegurando que los conflictos entre ellos se habían terminado y decidieron empezar desde cero, aunque el mánager de Lucila Mariscal reveló lo contrario.

Lucila Mariscal asegura que hay buena relación con su nieto. Foto: Instagram @lucilamariscaloficial

“Tenemos muy buena relación y convivimos muy bien, él es muy independiente pero siempre está al pendiente de mí. Creo que lo suyo fue una etapa, pero con la edad uno se va componiendo, porque el tiempo te da cada riatazo que te hace valorar más la vida”, dijo la actriz en entrevista con TVNotas.

Destapan abuso contra Lucila Mariscal

Pese a las declaraciones de Lucila Mariscal, el mánager de la actriz, Elías Cañente, reveló que el joven sigue abusando de su generosidad pues la actriz lo mantiene tanto a él como a su pareja y viven con ella.

“No, no, a la señora siempre ha visto y yo siento que seguirá viendo por él, yo creo que es su forma de vivir, y se la respeto porque es su nieto, es su sangre, y si a ella le gusta vivir así pues ahora sí que, solventando los gastos de él y de su novio, pues es decisión de ella”, dijo en entrevista para Sale el Sol retomada por la Agencia México.

Elías Cañete dijo sentirse triste por lo que vive actualmente la actriz y advirtió al joven que de agredir a Lucila Mariscal procederá en su contra: “Hasta ahorita no, pero si yo viera que la maltrata o que se excede si lo haría, porque es demasiado el cariño que le tengo”.

“Me duele mucho, la señora vive de lo que se ha ganado, de su exclusividad con su empresa, con la que siempre estuvo desde sus inicios, de lo que le da el gobierno, de lo que le da la Fundación Silvia Pinal, y si no le alcanza pues es lógico que si tienes en casa a dos personas, son dos gastos más, pues los gastos se elevan y estás preocupado, y a mi me preocupa verla a ella tensa por la cuestión económica. La señora Lucila Mariscal ella siempre ha puesto todo, todo, y si él no trabaja o si ya dice que ya está trabajando, pues yo hasta que vea el dinero”, dijo.

