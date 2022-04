Jada Pinkett rompe el silencio tras polémica de su esposo, Will Smith: "Nunca pedí protección"

Jada Pinkett, esposa del actor Will Smith, rompió el silencio en torno a la cachetada que su esposo propinó al comediante Chris Rock durante la pasada ceremonia de entrega de los Premios Oscar y dio a conocer su opinión sobre el lamentable suceso que dio al vuelta al mundo.

Pinkett Smith aseguró que su esposo "exageró" su reacción ante la broma del comediante por su alopecia, según lo citado por el "Daily Mail" y el "US Weekly", Jada declaró que no estaba molesta con su esposo, sin embargo, habría deseado que Will Smith nunca hubiera llegado a agredir físicamente a Chris Rock.

De acuerdo a sus palabras, Smith actuó de manera exagerada y al calor del momento; "no necesitaba hacerlo que hizo", señaló. Además, fue contundente al asegurar que “ella no es una de esas mujeres que necesitan protección”. Tras la agresión cometida por Will Smith, Jada declaró que por ahora solo desean salir adelante y seguir con su vida como había sido hasta ahora.

Cachetada a Crhis Rock tomó por sorpresa a Jada Pinkett

Will Smith junto a su esposa, durante la pasada entrega de los Premios Oscar. FOTO: Reuters

De acuerdo con el "Daily Mail" Jada Pinkett no desea que Will Smith ni su familia sigan siendo el centro de atención tras lo ocurrido en la gala de los Oscar, situación que tomó por sorpresa a todos los que asistieron a la ceremonia en vivo.

Respecto al Oscar que Smith obtuvo por su nominación como mejor actor, Pinkett declaró que su esposo ganó aquella noche uno de los premios más importantes en toda su vida.

Jada Pinkett realizó sus primeras declaraciones en torno al tema. FOTO: Reuters

Pese a este reconocimiento son ya muchas las productoras y compañías que han decidieron cancelar diversos proyectos que ya tenían en puerta con el actor, entre ellas Apple TV+ y Sony.

Hay que recordar que tras el suceso, Will Smith se disculpó con la audiencia, así como con sus fans sobre por sus acciones, mientras que días después tomó la decisión de renunciar a La Academia.

