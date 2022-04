Gussy Lau revela la verdadera historia tras la romántica foto con Ángela Aguilar | VIDEO

Aunque Ángela Aguilar decidió no dar detalles sobre su noviazgo con el compositor René Humberto Lau Ibarra, fue él quien decidió romper el silencio y reveló la historia que hay tras la foto que se filtró y que generó gran controversia pues dejó al descubierto una parte de la vida privada de la cantante.

La pareja ha sido blanco de la polémica tras darse a conocer la imagen en la que comparten un romántico momento mientras se abrazan y besan, aunque algunos aseguran que todo comenzó cuando la cantante aún era menor de edad el compositor aclaró que su noviazgo inició hace dos semanas.

Te puede interesar: Pati Chapoy manda fuerte mensaje a Ángela Aguilar ante filtración de romance con Gussy Lau

"Ok, andamos juntos para no hacerte el cuento muy largo (…) Son screenshots de un video que yo tenía. Todo era privado hasta que un amigo mío le tomó la foto, no es nada malo pero se siente la traición de la confianza”, dijo el compositor en un video compartido en sus redes sociales.

Detalló que se trató de un momento de diversión entre ellos cuando bromeando acerca su lengua al rostro de la cantante: "Yo subí un video y yo le decía ‘mira el cabezón que tengo, eso me hace más inteligente’ si tengo la cabeza así de grande es porque tengo mucho cerebro y en eso que me dice: ‘el que tengas la cabeza grande no significa que tengas un cerebro’”.

Llueven críticas a Gussy Lau

Gussy Lau compartió el video con la intención de defender a Ángela Aguilar ante la polémica por su noviazgo, sin embargo, algunas de sus palabras generaron dudas entre los fans de la cantante quienes aseguraron en redes sociales que lo habría hecho "a propósito" para ganar popularidad.

"Que horror que subo una canción mía y nadie le presta atención y ahorita que es el chisme todo el mundo conectado" y "Que vergüenza que me conozcan por ser novio de alguien y no por mis canciones", fueron dos de las frases que destacaron y por las que recibió fuertes críticas.

Te puede interesar: Ángela Aguilar canta esta desgarradora canción compuesta por Gussy Lau y justo habla de un engaño "me endulzó los oídos"

“Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video… me duele el alma. Han estado circulando unas fotos con las que yo no estaba de acuerdo”, es parte de la declaración de la hija de Pepe Aguilar que generaría más dudas entre los fans sobre su supuesta relación con Gussy Lau.

La diferencia de edad fue algo que también desató críticas contra el cantautor: "A los que les moleste mi edad, perdónenme la vida, qué delito, pero si a mi pareja no le molesta, qué tengo que preocuparme por lo que un tercero piense".

Ángela Aguilar y su novio Gussy Lau. Foto: Instagram @reinaveenenosa

SIGUE LEYENDO:

Las 5 claves del VIDEO de Ángela Aguilar que sugieren que es una víctima de violencia de género

Ángela Aguilar rompe el silencio y revela quién filtró las fotos con Gussy Lau |VIDEO

Gussy Lau: Estas son las canciones más famosas que ha escrito el novio de Ángela Aguilar