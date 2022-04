Las 5 claves del VIDEO de Ángela Aguilar que sugieren que es una víctima de violencia de género

A pesar de tener 18 años, Ángela Aguilar ya cuenta con una gran carrera como cantante de regional mexicano. Proveniente de una cuna de intérpretes de la talla de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, 'Angelita' se ha hecho de un lugar propio en la música demostrando el enorme talento que tiene y el impresionante poder de su voz.

Aunque ha mantenido una imagen muy limpia, Ángela Aguilar se vio envuelta en un escándalo (el primero en su carrera), durante esta semana, tras la filtración de imágenes en las que se le ve muy cariñosa con su pareja Gussy Lau, un famoso compositor de 33 años. La noticia causó polémica por la gran diferencia de edad entre la pareja.

En un video compartido este jueves 7 de abril, Ángela Aguilar manifiesta sentirse violentada tras la filtración de las fotos que confirman su romance con Gussy Lau.

Sin embargo, llama la atención el discurso de Ángela Aguilar ante la exposición de su privacidad sin su consentimiento, pues afirma sentirse violada, traicionada y sin la posibilidad de decidir sobre su imagen y su propio cuerpo.

A lo largo de su video, Ángela menciona varios puntos clave que sugieren que es una posible víctima de violencia de género tras la exhibición de fotos íntimas sin su consentimiento.

"Han estado circulando unas fotos con las que yo no estaba de acuerdo que salieran "

"Me siento violentada , me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad y yo poder decidir sobre mi vida y mi cuerpo. Mi imagen"

"Me ha afectado económicamente esta situación. Aunque yo no estaba de acuerdo yo me puse en una posición, en esta posición"